» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 01/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Primera Nacional:

Villa Dálmine recibe a Güemes









Esta tarde, desde las 17.10, Villa Dálmine se enfrentará a Güemes (SdE) en el estadio de Mitre y Puccini. Esta tarde Villa Dálmine recibirá a Güemes de Santiago del Estero y buscará su tercera victoria consecutiva. El Violeta arriba a este encuentro luego de obtener su primer triunfo de visitante (ante Almagro con goles de Rodrigo Cáceres y Alejandro Gagliardi) y abandonar el último puesto de la tabla de posiciones. El partido correspondiente a la 28° fecha de la Primera Nacional se disputará, desde las 17.10, en el estadio de Mitre y Puccini y contará con el arbitraje de Héctor Paletta. A su vez, el cuarteto arbitral se completa con los asistentes Juan M. González y Lucas Ripoli y con "el cuarto" Cristián Cernadas. En lo que respecta al rival, Güemes lidera la tabla de posiciones con 44 unidades y, en lo que va del torneo, acumula 11 victorias, 11 empates y 5 derrotas. Por otra parte, es escoltado por Barracas Central, equipo que puede arrebatarle la punta al conjunto santiagueño si cae ante El Violeta y vence el sábado a All Boys. De acuerdo a El Historial, de Gustavo Belsué, este será el segundo partido entre Villa Dálmine y Güemes. El primero fue en la primera ronda, específicamente en la 11º fecha, cuando igualaron sin goles en el estadio Arturo Miranda (Santiago del Estero). En dicho encuentro, el arquero Emanuel Bilbao tuvo una actuación destacada al atajar el remate de David Romero, pateado desde el punto de penal, a los 50 minutos de juego. La nómina de convocados la integran Emanuel Bilbao, Ezequiel Navarro Montoya; Maximiliano Pollacchi, Santiago Moyano, Facundo Lando, Rodrigo Cáseres, Zaid Romero, Agustín Stancato, Facundo Rizzi; Franco Costantino, Emiliano Agüero, Fernando Bersano, Germán Díaz, Gino Olguin, Leandro Larrea; Lautaro Díaz, Francisco Nouet, Juan Cruz Franzoni, Lucas Cajes y Alejandro Gagliardi. Los demás partidos a jugarse en el día de hoy serán San Telmo vs Almagro y Atlético Rafaela vs Gimnasia de Jujuy (ambos a las 15.30). El sábado se disputarán los siguientes partidos: Barracas Central vs All Boys (11.30), Brown (PM) vs Tristán Suárez (16.00) y San Martín (SJ) vs Deportivo Morón (17.00). El domingo la fecha continúa con los siguientes encuentros: Independiente Rivadavia vs Instituto (11.00) y Brown (A) vs Ferro Carril Oeste (15.00). Finalmente, el lunes se cierra la fecha con el partido entre Defensores de Belgrano y Santamarina de Tandil (15.00).

Villa Dálmine recibe, desde las 17.10, a Güemes.