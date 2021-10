El jefe de Estado, con la vicepresidenta a su lado, anunció un proyecto de ley destinado al sector agropecuario, que "reivindica la cultura del encuentro". El presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner tras la crisis que sufrió el Frente de Todos, y afirmó que "es una ley que reivindica la cultura del encuentro". "Esta ley es el resultado de escucharnos, buscar puntos de encuentro y ver cómo conciliamos intereses que no siempre son necesariamente los mismos", resaltó Fernández durante el acto que se realizó en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada. En ese marco, el jefe de Estado afirmó que el proyecto "reivindica la cultura del encuentro", y destacó: "Ya no tenemos que hablar tanto de lo que no pudimos hacer, sino hablar de lo que debemos hacer para encontrar el rumbo que nos hace falta". Durante la actividad, que contó con la presencia de funcionarios y representantes del sector agropecuario, Fernández enfatizó: "Terminemos con el desencuentro". "Esta es una ley que reivindica la cultura del encuentro, el diálogo, una mesa común en donde sentarnos a construir las políticas de Estado que hacen falta para que Argentina sea el país en el que merecemos vivir", manifestó Fernández. En esa línea, el jefe de Estado afirmó que "nadie quiere un país donde algunos ganen y millones pierdan", y agregó: "Necesitamos construir un país con la equidad y la igualdad social necesarias para que todos ganen". "Quiero que dejemos de lado a los cultores del no se puede, y que podamos construir, entre todos, el país que nos merecemos, el país que le diga sí al productor agropecuario, al que produce en una industria, al desarrollo de la ciencia y tecnología, a los que trabajan", subrayó. Asimismo, el Presidente pidió "un país que le diga no a la división para seguir parados en el mismo lugar", y concluyó: "Los convocó a decir si, hagamos la Argentina que nos merecemos". Participaron del acto el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros Julián Domínguez (Agricultura, Ganadería y Pesca), Jorge Taiana (Defensa), Eduardo de Pedro (Interior), Santiago Cafiero (Relaciones Exteriores), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo), Claudio Moroni (Trabajo) y Martín Guzmán (Economía), entre otros. Además, asistieron los integrantes del Consejo Económico y Social y su presidente, Gustavo Beliz; y representantes de los trabajadores y de asociaciones, entidades e instituciones vinculadas al sector agroindustrial nacional. Según indicó Presidencia en un comunicado, el objetivo del proyecto de ley es "intensificar el desarrollo de esa cadena a partir de la promoción de nuevas inversiones, la creación de 700 mil puestos de trabajo y la incorporación de tecnologías de última generación". El proyecto, que busca alcanzar la meta de 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas y legumbres, tiene además el objetivo específico de incrementar las exportaciones de bienes y servicios agrobioindustriales para llegar a los 100 millones de dólares en 2030.

El presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley de fomento al desarrollo agroindustrial junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner.