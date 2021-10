» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 01/oct/2021 de La Auténtica Defensa. De Todo un Poco:

Opiniones ciudadanas (Parte 36)

Por Julio N. Carreras













Julio N. Carreras

Nuevo desafío para los educadores. Impulsar el desarrollo digital teniendo con meta el transcurso de esta nueva década. Así, nos encontramos ante la necesidad de comenzar a adecuar la currícula de la carrera, para una educación formativa, que en este momento no cuenta con un programa que contemple tamaño cambio en la formación académica para no quedar relegados al resto del mundo en formación. Es considerable pensar que hay personal idóneo educativo que ya está trabajando en lo que se prepara para la próxima década, pero considerando la lentitud y el arraigo negativo a métodos obsoletos en nuestro sistema educativo, es necesario producir los cambios indispensables para darles las herramientas necesarias culturales de investigación, y así determinar la mejor forma de encarar las proyecciones futuras en la materia, refiriéndonos a una solvente preparación mental del estudiantado para reconocer los cambios científicos necesarios para asimilar el sistema cuántico y su aplicación a las áreas respectivas. Además, es indispensable pensar en un seguimiento a la aplicación de los programas que se realicen para ir corroborando si se dan los resultados esperados, o se deben realizar algunos cambios para llegar a los fines buscados. Esto implicaría que un grupo especialista en la materia, no más de tres (3), deberían mantener una constante evaluación de estudiantes avanzados para evaluar los resultados obtenidos y si están a tono con sus pares en la media mundial de la materia. Esta propuesta, establece un sistema de seguimiento de los avances en la materia y la elaboración de informes anuales para medir su progreso, detectando qué áreas son las más rezagadas y destacar casos de éxito. La finalidad de encarar este ambicioso proyecto, es llegar a ser digitalmente soberanos en un mundo globalizado e interconectado en un ciberespacio cada vez más relevante no solo en la parte económica, sino también en la parte social y política. La idea de impulsar políticas digitales está orientada a empoderar a la ciudadanía, a las empresas y a los estados, frente a un futuro donde los recursos digitales serán prestadores de autonomía y ayudarán a seguir la senda de un desarrollo sostenible. El enfoque de la computadora cuántica es resolver problemas de una manera fundamentalmente nueva. Investigadores esperan que con este nuevo enfoque de la computación, puedan comenzar a explorar algunos problemas que nunca podremos resolver de otra manera. A efectos de aclarar algo más sobre la idea de computación cuántica nos dirigiremos al siglo pasado, donde en 1981, Paul Benioff expuso su teoría de aprovechamiento de las leyes cuánticas en el entorno de la computación, cuando dice que en lugar de trabajar a nivel de voltajes eléctricos, se trabaje a nivel de "cuanto". En la computación digital, un bit solo puede tomar dos valores: 0 o 1. En cambio, en la computación cuántica, intervienen las leyes de la mecánica cuántica, y la partícula puede estar en superposición coherente: puede ser 0, 1 y puede ser 1 y 0 a la vez (dos estados ortogonales de una partícula subatómica). Eso permite que se puedan realizar varias operaciones a la vez, según el número de cúbits. Como modo de corolario sobre este tema, solo se puede agregar, que cuando todo está perdido y cuando creemos que llegamos al final, siempre hay algún nuevo camino que se abre adelante nuestro que nos llevará a solucionar los problemas que creemos irresolutos. Recuerdo una frase "Si el problema tiene solución no es problema; si el problema no tiene solución tampoco es problema".- Fuentes: Wikipedia; Paul Benioff (1981); John Preskill (2012); Dra. Talia Gershon (IBM); Google; Mundo Dogital.-