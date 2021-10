Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. El Mono recupera la inocencia, la alegría, el encantamiento, el optimismo. Flexibiliza. Desenrolla el papiro de la sabiduría. DÍA 68 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 12 DE LA LUNA 3 ELECTRICA DEL VENADO DEL 20/9 AL 17/10. DÍA 5 DE LA 10 MA. SEMANA DEL AÑO, SEMANA ROJA. ESTAMOS EN EL DÍA 31 DEL TZOLKIN CALENDARIO LUNAR - CASTILLO ROJO DEL ESTE DEL GIRAR. Kin - 31 - Mono 5 guiado por la Tormenta. El Mono viene a flexibilizar, a descubrir nuevamente el encantamiento que tiene nuestra vida diaria recuperando la inocencia de cuando éramos niños. Rescate emotivo. El Mono en el Tono 5 viene a ayudarnos a sanar heridas de cuando éramos chicos. Es el poder interno, la armonía que podemos lograr en nuestras vidas. Nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Hoy es necesario liberar tensiones, rigidez de cuerpo y mente, romper los bloqueos emotivos que nos estancan, entonces FLEXIBILIZAR es la tarea para acompañar la tarea de romper estructuras que no funcionan que nos pide la Semilla 3, Energía del año, si estamos muy estructurados en año donde las estructuras se caen, nos puede hacer colapsar. El Tono 5 trabaja con nuestra autoestima ¡Salir de la rutina es muy buena idea, tratando de conectar con una mirada constructiva de nosotros mismos. Aprender a vernos desde una mirada que abra posibilidad. Cambios pequeños que nos van llevando a los grandes cambios, todo suma. Día para divertirse. Disposición energética para el buen humor, siempre y cuando sepamos estar en equilibrio, sino las caras de culo marcaran la jornada, o puede ser que la autoestima este por el piso. Soltemos toda posibilidad de arrogancia. En positivo, las bromas, las risas, la alegría pueden teñir tu marcha diaria. Energía espontanea, que nos hace salir de los prejuicios y nos lleva a recuperar la inocencia y la credulidad. Qué lindo poder fluir naturalmente descontracturados, adaptables a lo que sucede, a los cambios a las personas, a las distintas situaciones. "Hoy el cosmos nos empodera con esta hermosa energía para que podamos salir de tanta estructura, mal gesto, amarguras, pesimismo, y veamos la luz alumbrando el camino". No se permite la queja, dejar de buscarle lo negativo a todo, aunque a veces sea difícil con la realidad del mundo actual, estar desconformes por todo no es la mejor opción porque vamos a estar comprometidos a pasarla mal, pase lo que pase. Día para estar abiertos al placer, a soltar el aburrimiento, la rutina y la rigidez. Desfruncir el ceño. Reprogramar nuestra mente en forma más positiva donde haya lugar también para juegos y cosas de distracción. ¡Las monerías a la orden del día. Arranca el día con una sonrisa! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar