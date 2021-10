» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del viernes, 01/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 1 de Octubre













DÍA MUNDIAL DE LA HEPATITIS C Establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2011, en esta jornada se concientiza acerca de la importancia de la detección temprana de esta enfermedad, mediante la realización del test para Hepatitis C, y se informa sobre la misma. La Hepatitis es una enfermedad causada por cinco virus de la Hepatitis (A, B, C, D y E) que provoca la inflamación del hígado; los síntomas de la misma son dolor abdominal, náuseas, fiebre, vómitos, pérdida de apetito, erupciones cutáneas e ictericia (piel color amarillenta). En el caso de la Hepatitis C, ésta puede transmitirse por la sangre, jeringas contaminadas y vía sexual. A diferencia de los otros tipos de Hepatitis, no se puede prevenir con una vacuna por lo que cobra más relevancia hacerse el test. Cabe aclarar que la Hepatitis C se puede curar en 3 meses con medicamentos. No obstante, la OMS asegura que la Hepatitis B y C son las que mayores muertes causan con 1,4 millones de fallecimientos al año; a su vez, existen 71 millones de personas infectadas con este virus (VHC) y advierte que es una de las causas de cáncer hepático.



DÍA MUNDIAL DEL VEGETARIANISMO Establecido por la Sociedad Vegetariana de Estados Unidos en el año 1977 y ratificado por la Unión Vegetariana Internacional (IVU) en el año 1978, en este día se informa a los ciudadanos acerca de los beneficios del vegetarianismo y se promueve el respeto por los animales. El origen de la palabra vegetariano se remonta al año 1842 cuando la Asociación Vegetariana Británica la utilizó por primera vez; la misma es una derivación de la palabra latina ´vegetus´ que significa "completo, sano, fresco o vivaz". Entre las principales razones que impulsan a una persona a convertirse en vegetariano se encuentra el maltrato animal y la mejora de la salud. En lo que respecta a la primera, los vegetarianos consideran que los animales atraviesan procesos traumáticos a lo largo de su vida solo para llegar a nuestros platos. En cuanto a la segunda, según la IVU, la dieta vegetariana reduce el riesgo de las principales causas de muerte como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, cáncer y disminuye la exposición a patógenos transmitidos por los alimentos. Por otra parte, la IVU estima que existen más de 600 millones de vegetarianos alrededor del mundo. Adoptar una dieta vegetariana implica cambios importantes para el organismo, no obstante, la licenciada en nutrición Juliana López aclara que "Si la alimentación vegetariana es correctamente planificada, saludable y nutricionalmente adecuada, solo generaría efectos positivos en la salud".



SE LANZA "LEVITATING" Un día como hoy en el año 2020, Dua Lipa lanzaba el sencillo "Levitating". Perteneciente al álbum "Future Nostalgia" (2020) y compuesto por la cantante británica junto a Clarence Coffee Jr. y Stephen Kozmeniuk, la canción es acerca de "conocer a alguien, enamorarse y divertirse": "Es sobre el amor, lo que te hace sientes cuando estás enamorado, es como si estuvieras levitando".