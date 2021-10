Vencieron 3-2 a Zorzal y 3-1 a PCP de Del Viso. Así, se ubicaron en el 3º puesto de la tabla de posiciones. El pasado domingo se disputó una nueva fecha del Torneo Regional de Vóley (TRV), desarrollado en Pilar, y Las Fénix del Club Alumni (participantes del A1) se enfrentaron a Club Zorzal de General Pacheco y PCP de Del Viso. Cabe aclarar que la fecha fue doble turno porque se jugaba el partido suspendido por las PASO. De cara a los play off, esta fecha era sumamente importante para las jugadoras porque se comienza a definir la tabla de posiciones y, consecuentemente, los cruces finales. Por ello, garantizarse un puesto en lo más alto permite evitar a los rivales más complicados. El primer partido se jugó contra Zorzal, equipo escolta del puntero, que ansiaba quedarse con el primer puesto. No obstante, Las Fénix hicieron pedazos esa posibilidad al imponerse 3-2, con un infartante tie break 15-13 a favor obtenido luego de remontar un desfavorable 13-10, y dieron el batacazo de la fecha. Después se enfrentaron a PCP de Del Viso, en un partido en el que la experiencia de las jugadoras sumado al gran juego desde la línea de saque aseguraron, sin inconvenientes, la victoria 3-1. Así, se ubicaron en el tercer puesto de la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Sebastián Cabral formó de la siguiente manera: Marcela Breba (c), Ana Vidal, Cintia Moreyra, Belén Igounet, Eleonora Castelaneli, Verónica Urbina, Laura Portechella, Romina Presenza, Luciana Heffernan, Camila Luraschi (L) y Valentina Pinedo. Por la anteúltima fecha de la ronda de clasificación, este sábado jugarán contra KEAS en cancha de Sinergia Pilar.

