Breves: Deportivas

ARGENTINA FINALISTA DEL MUNDIAL DE FUTSAL Este miércoles, Argentina venció a Brasil 2-1, con tantos de Constantino Vaporaki y Cristián Borruto, y se metió en la final del Mundial de Futsal Lituania 2021. El equipo dirigido por Matías Lucuix fue eficaz y, pese a que en los minutos finales, los brasileños presionaron para llegar al empate, la "albiceleste" avanzó a la final: "Teníamos que ser mentalmente fuertes para resistir cada golpe de ellos y hacer nuestro partido en ataque. Funcionó y somos finalistas. Estos muchachos tienen un corazón enorme" dijo Lucuix. De esta manera, la Selección Argentina irá por el bicampeonato puesto que, en el año 2016, gritó campeón en el Mundial de Fustal disputado en Colombia. Este domingo, desde las 14.00, la "albiceleste" jugará ante Portugal en el Estadio Kaunas Arena.



EL "PEQUE" SCHWARTZMAN AVANZÓ A CUARTOS DE FINAL En el día de ayer, Diego Schwartzman venció al sudafricano Lloyd Harris 4-6, 6-3 y 6-2 y avanzó a los Cuartos de Final del ATP 250 de San Diego. El tenista ubicado en el puesto 15 del ranking mundial de la ATP revirtió un partido adverso que perdía 6-4 y 2-0 y, luego de dos horas de juego, doblegó a Harris. En el día de hoy, desde las 17.00, enfrentará al ruso Andrey Rublev (5 del ranking ATP) en el Barnes Tennis Center. NO QUISO CORRER En la novena fecha del año del Súper TC2000, realizada en el Circuito San Juan Villicum (San Juan), Matías Rossi decidió no correr la final domingo por estar en desacuerdo con la sanción que le cayó tras la carrera clasificatoria. A saber, el piloto de Del Viso no estaba de acuerdo con los 45 segundos de recargo que le aplicaron los comisarios deportivos de la CDA del ACA, por "exceder los límites de la pista" en reiteradas ocasiones. Así, Rossi cayó al puesto número 18 en el clasificador: "Decidí no largar la final de hoy de Súper TC2000 cuando me pusieron a dedo e injustamente en el P18 (45 segundos de recargo) cuando deberíamos largar en pole después del triunfo de ayer. Gracias a todos ustedes por los mensajes que me mandaron" expresó en sus redes sociales. VUELVE EL PÚBLICO A partir de las nuevas medidas del Gobierno, tendientes a flexibilizar las restricciones por la pandemia del coronavirus, que regirán este sábado, la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), resolvió permitir el regreso del público visitante a las canchas. Previo a esto, solo podía asistir el púbico local (socios con la cuota al día) y un número determinado de jugadores y staff de los planteles visitantes; a partir de este fin de semana, el público visitante podrá asistir a los partidos claro que, respetando los protocolos (distancia social y el uso de barbijo). A su vez, también estará permitido el tercer tiempo (reuniones entre jugadores y público luego del partido) siempre y cuando no sean más de 200 personas y se hagan al aire libre. MANNY PACQUIAO SE DESPIDE DEL BOXEO Este miércoles, Manny Pacquiao confirmó su retiro del boxeo. Así, el boxeador filipino considerado como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos por ser 12 veces campeón mundial en ocho categorías distintas, colgará los guantes para ir en busca de la Presidencia de su país en las elecciones que se llevarán a cabo en el año 2022: "Esta es la decisión más difícil que jamás haya tomado, pero estoy en paz con eso. Persigan sus sueños, trabajen duro y verán qué es lo que sucede. Adiós, boxeo".