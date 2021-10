Esta tarde, desde las 15.30, los Tricolores jugarán frente a San José en la cancha de Chiclana y Luis Costa, por la novena fecha del campeonato de Tercera División de la URBA.

Tras haber vencido a Varela Jr el fin de semana pasado, esta tarde, desde las 15.30, Ciudad de Campana recibirá a San José por la novena fecha del campeonato de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

Hasta el momento, los Tricolores cosechan cinco victorias (vencieron a Los Molinos, Vicente López, Ezeiza, Náutico Arsenal Zárate y Varela Jr), dos derrotas (cayeron frente a Los Pinos en el debut y Porteño) y empataron un partido (contra Beromama). De esta manera, se ubican en el 6° puesto de la tabla de posiciones con 22 puntos.

Por su parte, San José acumula tres victorias (Vicente López, Ezeiza y Náutico Arsenal Zárate) y cinco derrotas (Porteño, Beromama, Varela Jr, Banco Hipotecario y Los Pinos) por lo que ocupa el 9º de la tabla de posiciones con 12 unidades.

Los demás partidos de la jornada de Tercera División serán: Náutico Arsenal Zárate vs Tiro Federal de Baradero, Ezeiza vs Los Molinos, Vicente López vs Porteño, Los Pinos vs Beromama y Banco Hipotecario vs Varela Jr.

Mientras tanto, las posiciones de este campeonato se encuentran de la siguiente manera: 1)Porteño, 34 puntos; 2)Varela Jr, 31 puntos; 3)Los Molinos, 29 puntos; 4)Los Pinos, 28 puntos; 5)Banco Hipotecario, 25 puntos; 6)Ciudad de Campana, 22 puntos; 7)Vicente López, 16 puntos; 8)Beromama, 16 puntos; 9)San José, 12 puntos; 10)Náutico Arsenal Zárate, 10 puntos; 11)Tiro Federal de Baradero, 4 puntos; 12)Ezeiza, 1 punto.