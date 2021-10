Hoy, a partir de las 15.00, las Auriazules se medirán ante Atlas en el Estadio Ricardo Puga.

Por la sexta fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo enfrentará a Atlas, desde las 15.00, en el Estadio Ricardo Puga de General Rodríguez.

Las Auriazules arriban a este partido después de ganarle 2-0, con goles de Yanella Gómez y Emilse Correa, a Argentino de Quilmes en el estadio Carlos Rubén Vallejos. Así, Puerto Nuevo se quedó con los tres puntos en lo que fue su segunda victoria del campeonato (la primera fue en el debut contra Deportivo Morón).

En lo que va del torneo, las Portuarias acumulan dos victorias, una derrota contra Estudiantes (BA), y un empate ante Sarmiento de Junín. Por ello, se ubican en el 6° puesto de la tabla de posiciones.

Por su parte, Atlas llega al partido luego de una dura caída 4-1 frente a Sarmiento. A lo largo del campeonato, el equipo de General Rodríguez ganó dos partidos (San Miguel y Deportivo Morón), perdió dos (Ferro Carril Oeste y Sarmiento) y empató uno (Almirante Brown). Por eso, se encuentra en el 5° puesto de la tabla de posiciones. Cabe aclarar que Atlas recién quedará libre en la novena fecha.

Los demás partidos de la fecha serán: Ferro Carril Oeste vs San Miguel, Camioneros vs Deportivo Morón, Liniers vs Sarmiento y Argentino de Quilmes vs Estudiantes (BA). En tanto, en la Zona B, jugarán: All Boys vs Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield vs Deportivo Armenio, Banfield vs Deportivo Merlo, Argentino de Rosario vs Luján y Atlanta vs Lima FC.