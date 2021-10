La Secretaría de Salud conmemora el Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama

Desde el Municipio anunciaron múltiples actividades que buscan promover los controles para reforzar la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. Durante octubre, la Secretaría de Salud del Municipio adhiere a la conmemoración del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama. "Octubre es un mes para concientizarnos y para recordar a todas las mujeres la importancia de la prevención y la detección a tiempo del cáncer de mama", comentó la secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, quien también destacó que "este es uno de los cánceres que presentan mayor tasa de mortalidad en las mujeres". En relación a ello, Acciardi hizo hincapié en la importancia de promocionar los controles anuales enfatizando la necesidad de realizar anualmente una mamografía a partir de los 35 años o cuando los antecedentes familiares así lo requiriesen. Según explicó, "a raíz de la pandemia –dado que era prioridad evitar los contagios- durante el 2020 se redujeron las consultas. No obstante, la actual situación epidemiológica nos permite retomarlos. Estamos otorgando turnos para mamografías en nuestro hospital y realizando chequeos". Por último, Acciardi coincidió con la directora de Salud Comunitaria, Luciana Rodríguez Cánepa, que "la detección precoz cambia drásticamente la sobre-vida y la capacidad de eficacia en los tratamientos médicos".

Las funcionarias detallaron las actividades. ACTIVIDADES Durante todo el mes, habrá múltiples actividades. "Convocamos a las vecinas a acercarse a los centros de salud de cada barrio. En primer lugar, para hacerse controles anuales y, luego, para participar de charlas preventivas", enfatizó la directora de Salud Comunitaria. Sobre esto último, informó que los encuentros no requieren de inscripción previa y durante los mismos, se brindarán detalles respecto a en qué consisten los controles, cómo realizarse un autoexamen y de qué manera prevenir el Cáncer de mama con cuidados diarios. "Lo importante es que tanto este mes, como todo el año, no dejen de consultar a médicos generalistas, médicos clínicos o ginecólogos. Pueden para ello acceder a la salud pública y llevar a cabo sus controles tanto en el Hospital como en cualquier CAPS", añadió Rodríguez Canepa. Por último, desde la Dirección de Salud Comunitaria detallaron el cronograma de charlas informativas y preventivas en distintos puntos de la ciudad: - LUNES 4: 10 hs, CAPS de Villanueva - MIÉRCOLES 13: 10 hs, CIC de Lubo - VIERNES 15: 10 hs, CAPS de La Josefa - MIÉRCOLES 20: 14 hs, CAPS de Las Campanas - VIERNES 22: 10 hs, CAPS de Las Praderas - MARTES 26: 14 hs, en CAPS de San Felipe - VIERNES 29: 10 hs, en San Cayetano.