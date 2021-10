José Abel Perdomo

Cada vez se puede ver con mayor claridad que la verdadera causa de la desesperante situación en que se encuentran grandes sectores de la población y el retroceso de la clase media son los grupos más concentrados de la economía que no tienen ningún miramiento en su permanente apropiación de la mayor parte de la riqueza que genera nuestro país. Siguiendo aquello de que una crisis es una oportunidad han aprovechado la pandemia y se han apropiado mediante el descomunal aumento de los precios del gran esfuerzo del estado en ayudar a los sectores de la sociedad más necesitados que en general han comprobado que sus posibilidades de consumo siguen en caída libre. Tampoco debemos soslayar la enorme cantidad de subsidios que el empresariado ha recibido y sigue recibiendo directamente del estado. También podemos ver que los grupos concentrados de la economía en los permanentes "diálogos" con el gobierno consiguen importantes ventajas a cambio de promesas que normalmente cumplen a medias o directamente no cumplen. Todos sabemos que la pandemia ha significado un gran esfuerzo de la población y al mismo tiempo ese esfuerzo ha sido muchísimo mayor en los más humildes pero que hasta ahora el merecido reconocimiento sólo ha quedado en los discursos y en promesas y no se ha concretado en satisfacer sus acuciantes necesidades. Si bien es muy importante que la economía comience a crecer también es cierto que millones de ciudadanos no pueden esperar el derrame de ese crecimiento. Para muchos de ellos ni siquiera existe el mediano plazo. Muchos repiten que para lograr una mejora en las condiciones de los que menos tienen primero hay que crecer económicamente. Esto es lo mismo que decir que los que más tienen sólo están dispuestos a redistribuir parte del aumento de sus ganancias pero no están dispuestos a ceder la mínima parte de la cuantiosa acumulación de riqueza que han conseguido. Pretenden acumular más aun de lo que tienen sabiendo que trae como resultado un aumento de la desigualdad que ya es intolerable. La perdurable brecha entre los menos que tienen demasiado y los más que tienen tan poco que se ven sumergidos en la pobreza es la verdadera grieta que debemos achicar lo más que podamos si queremos vivir en una mejor sociedad. No debemos olvidar que esta insufrible desigualdad es una permanente generadora de violencia con las consecuencias que ya es habitual en los medios. Todos sabemos que para solucionar los males no alcanza con atacar los efectos sino que se deben eliminar las causas. Permanentemente en los medios hegemónicos se nos dice que debemos imitar a los países centrales para superar nuestros problemas y sin embargo poco se habla de lo sucedido en Alemania el domingo. En Berlín su ciudad capital en un referéndum no vinculante realizado junto a las elecciones generales los berlinenses aprobaron por 56% a 38% la expropiación de 240.000 viviendas para que el estado pueda regular el mercado inmobiliario. Tengamos en cuenta que el 80% de la población de Berlín no cuenta con una vivienda propia y por lo tanto debe alquilar y en el último tiempo los precios han aumentado súbitamente. Como se ve también en aquellos países que la derecha usa como modelo dejar en manos del mercado la solución de los problemas significa mayores ganancias para unos pocos y el empobrecimiento para la gran mayoría de la población. Es innegable que consultar la opinión de los ciudadanos sobre algunas cuestiones puntuales no sólo ayuda al gobierno a tomar mejores decisiones sino también se consigue que la democracia gane en calidad.