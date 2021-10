En el parte provincial, Campana sumó 14 nuevos casos. Ayer no se brindó el habitual reporte de coronavirus que difunde diariamente la Secretaría de Salud, por lo que no se conocieron los nuevos casos confirmados a nivel municipal. En cambio, en su actualización de anoche a las 00:40, la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires mostraba a Campana con 14 nuevos positivos. Es decir: con 15.888 casos totales (295 menos que los que ha informado la Secretaría de Salud municipal hasta su último reporte). Al mismo tiempo, la Sala de Situación provincial no indicaba que en nuestra ciudad se hubiesen dado nuevas muertes y seguía presentando al distrito con 306 fallecidos totales (un deceso más que el señalado hasta el momento por la Secretaría de Salud municipal). DISTRITOS VECINOS La Municipalidad de Zárate informó ayer 4 nuevos positivos y 20 altas médicas. De esa manera, la vecina ciudad presenta ahora 15.718 casos totales que se dividen en 83 que se encuentran activos, 15.239 que se han recuperado y 396 fallecidos. Por otra parte, Exaltación de la Cruz reportó 1 nuevo caso positivo y 2 altas médicas. De esa manera, presenta 4.136 casos totales que se dividen en 4 que se encuentran activos, 4049 que se han recuperado y 82 que han fallecido. En tanto, Escobar registra actualmente 33.177 casos totales y 921 decesos, mientras que en Pilar se alcanzaron los 53.194 contagios y 839 muertes.

En el parte provincial, Campana sumó 14 nuevos casos.