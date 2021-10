El Gobierno aprobó el uso de la vacuna china Sinopharm para chicos de entre 3 y 11 años

Así lo anunció la ministra de Salud Carla Vizzotti durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, junto al ministro de Educación, Jaime Perczyk. La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, anunció que se aprobó el uso de la vacuna Sinopharm contra el coronavirus para chicos de entre 3 y 11 años. "En el día de hoy nos confirma la ANMAT que estamos en condiciones de avanzar para la autorización de uso de la vacuna Sinopharm en pediatría para los niños y las niñas de entre 3 y 11 años", resaltó la funcionaria nacional. Durante una conferencia de prensa en Casa Rosada, junto al ministro de Educación Jaime Perczyk, Vizzotti puntualizó: "Esto es un paso enorme en nuestra campaña de vacunación y se suma a la escalada de vacunación de adolescentes que tenemos planeada para octubre". "Entre el 4 y el 27 de octubre nos informó el laboratorio Pfizer que estarán llegando casi 7 millones 200 mil dosis, lo que va a ser muy relevante para poder avanzar". En ese marco, la ministra de Salud explicó que la aprobación fue recomendada por la ANMAT, tras la información recibida por el laboratorio chino y los estudios realizados en los Emiratos Árabes. Previo al anuncio, Vizzotti se reunió con el presidente Alberto Fernández para informarle la novedad, y según indicó Presidencia en un comunicado, el jefe de Estado celebró la noticia. "Argentina terminará el 2021 con toda su población de más de tres años cubierta y protegida", enfatizó el Presidente. En la conferencia de prensa, ambos ministros explicaron que las estrategias de vacunación "son múltiples", porque se trata de una vacuna que "se conserva como el resto de las vacunas de calendario, no tiene la necesidad de ultrafreezers, como puede ser Pfizer, Moderna o Sputnik V". "Las estrategias pueden ser vacunación escolar, en vacunatorios Covid, o los de calendarios que son paralelos para sostener la vacunación", puntualizó Vizzotti, y aclaró que las estrategias se van a discutir en al Consejo Federal de Salud. En esa línea, la titular de la cartera sanitaria subrayó la "importancia que tiene desde el beneficio individual y para el impacto colectivo, y por su relevancia para sostener la presencialidad plena" en las escuelas de todo el país. Además, detalló que hay un stock de casi 10 millones de la vacuna Sinopharm, que se guardaban para en el esquema de vacunación de esta franja etaria. Por otra parte, aclaró que por el momento no están "teniendo el problema de que hayan personas que no se quieran vacunar", y agregó: "Es un porcentaje muy pequeño de la población, que como siempre pasa con las vacunas, se va a beneficiar gracias a los que nos vacunamos. En ese caso recién veremos si hay alguna conducta que podamos tomar. Esperamos convencerlos". "El lunes vamos a convocar a un Consejo Federal de Salud para poder avanzar. Según los planes estratégicos provinciales se podrá empezar con la vacunación universal, con la vacunación de niños y niñas priorizadas, inscribiendo y dando turnos, como ya estamos acostumbrados", completó. Por su parte, el ministro de Educación destacó que al iniciar estos esquemas de vacunación se va a "recuperar la presencialidad plena en todos los niveles". "Queremos recuperar la normalidad. Queremos recuperar a los chicos que se han ido del sistema educativo y estamos seguros que ofreciéndoles la vacuna van a volver a la escuela", concluyó Perzyck.

