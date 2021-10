Un rincón a puro arte, color y sentimiento

P U B L I C





Mónica Perazzo inauguró en diciembre del año pasado su espacio de pintura abierto al público. Dicta talleres para adultos y también funciona como regalería artesanal. "Es un lugar donde el arte, los colores vibrantes y la calidez son los protagonistas" comenta en diálogo con La Auténtica Defensa. Luego de una amplia carrera profesional en el rubro de la docencia, capacitación y gestión educativa, Mónica Perazzo vislumbró su otra pasión: el arte. Fue así que cuando se jubiló decidió materializar su idea en un rincón: "Mónica en Arte". El mismo está ubicado en Belgrano 165. "Esta profesión la abrazo desde siempre, nunca dejé de pintar, ser docente es trabajar con la creatividad, siempre iba a las reuniones con mi cuaderno y mis lápices" recuerda en una charla con La Auténtica Defensa. La artista plástica y visual es exploradora de todo tipo de movimientos abstractos y figurativos. Actualmente trabaja con la pintura abstracta esencialista; "es expresarse a través del color, expresarse sin pensar. Que el lado derecho del cerebro trabaje a full". Si bien hay reglas y ciertos recursos pictóricos Mónica asegura que no tiene un esquema previo a la hora de pintar. Es así que disfruta del proceso y cómo va mutando la idea que había proyectado. Durante la charla, en el espacio se aprecia el tablón donde allí Mónica tiene su tacho con los diferentes pinceles, querosén para limpiar los pinceles, su caja con los óleos, las paletas para mezclar colores, trapos para limpiar, bastidores y telas. Con su espíritu de alma curiosa, versátil, libre y emprendedora fue que en plena pandemia decidió abrir este espacio que el próximo 21 de diciembre cumple año. "Son cuatro estaciones, yo tengo que hacer esta experiencia durante un año y luego veo. Esta experiencia es lo que me sirve y es poder expandirme con mis obras, el color y embellecer mi espacio". Si bien reconoce que hoy hay que aggionarse y amigarse con la tecnología Mónica delega su trabajo en las redes a una mujer para no perder el tiempo en la pintura que la atrapa. Mónica no solo tiene sus cuadros y expone en nuestra ciudad sino también en Buenos Aires, en la Galería de Mercedes Giachetti (San Telmo). Allí, por lo general expone sus obras durante ocho semanas y lo que no se vendió se trae. "Es una dinámica muy distinta, hay más movimiento, vendo más porque hay público que viene del exterior" detalla. Actualmente tiene tres cuadros en exposición. Todo tipo de exposiciones, ventas y trabajos por encargo se encuentran entre las propuestas de este nuevo lugar. Sin lugar a dudas este espacio se basa en ayudar a los clientes a embellecer sus espacios, viviendas o trabajos, eligiendo interactuar con obras de arte con diseños exclusivos. Los vecinos que lo deseen pueden asesorarse en colores y estilos, para asegurarse de poder dar ese toque especial. También elegir objetos de decoración para regalar y regalarte. "Un lugar donde el arte, los colores vibrantes y la calidez son los protagonistas. Obras originales en distintos formatos y tamaños, línea artesanal y textil, todo hecho con amor y manos creativas". TALLERES Actualmente la artista dicta talleres para adultos los jueves de 14 a 17 y los sábados de 10 a 12. "Es acotado pero super motivante y la idea es que vengan a enchastrarse las manos. Es libre y quiero inspirar al que viene acá a que explore los materiales, que mezclen, que se pregunten. Es todo creatividad, nada está bien o mal, es lo que es. Es inspirar, motivar y que empiecen una búsqueda permanente. Cada pintor/a va encontrando su propio estilo". Mónica invita a los vecinos a que estén atentos a todas sus nuevas propuestas y novedades a través de sus redes sociales oficiales, Facebook: Mónica en Arte, mientras que el perfil de Instagram: @monicaperazzo4069 o de lo contrario que se acercan a su rincón de arte de martes a viernes de 10 a 19 horas y/o sábados de 9 a 13 horas. ROMPER BARRERAS A medida que fue creciendo Mónica afirma "rompí con muchas cosas, y me amigué con lo que no tiene sentido. Trabajo mucho con la mirada y poder a través de ella expresar lo que ese personaje está diciendo". Además resalta "no todo el mundo consume arte y ni le da la misma importancia. Cada uno tiene sus gustos". Como otra manera de adquirir arte que no sea convencional a Mónica se le ocurre realizar una subasta de sus cuadros. Ya probó una vez y al no tener éxito vuelve a insistir como para volver a intentarlo. Ella explica "el proceso de subasta, es un modo de interactuar, en este caso, con el arte y adquirir obras donde el precio final lo defiende cada interesado. Es necesario que las obras recorran y tengan un destinatario, de esa manera la energía de los colores va girando y la producción creativa no se detiene".