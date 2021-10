Expresemos gratitud a quien transmite conocimientos y, además, aconseja sobre el hecho de descansar/dormir por lo menos 8 horas. Pues bien, absolutamente fascinante resulta el origen y el significado de la palabra noche y, aquí, su explicación: En muchos idiomas europeos la palabra noche está compuesta por la letra "N" y seguida del número 8 en cada uno de los idiomas de cada país. La letra N es el símbolo matemático de un número elevado y el número 8 (acostado) simboliza el infinito. De esta manera en todos los idiomas noche significa la unión con el infinito (N+8). Cuando se descubrió este hecho, es obvio que no comprendimos cómo no lo habíamos notado antes; y, para ello, aquí hay algunos ejemplos: PORTUGUÉS: noite = n + oito (8) INGLÉS: Night = n + eight (8) ALEMÁN: nacht = n + acht (8) ESPAÑOL: Noche = n + ocho (8) ITALIANO: notte = n + otto (8) FRANCÉS: nuit = n + huit (8) LATÍN: N + octem (VIII) En GRIEGO: Niktos=n+Okto (8)



Claudio Valerio - © Valerius - valerius@fibertel.com.ar