Alejandra Dip









SINCRONARIO DE 13 LUNAS Astrología Maya. Año Semilla 3. Semilla eléctrica amarilla. El Humano es discernimiento, toma de decisiones, elegir desde la libertad y desde la propia voluntad. Camino espiritual. DÍA 69 DEL AÑO SOLAR SEMILLA 3. DÍA 13 DE LA LUNA 3 ELECTRICA DEL VENADO DEL 20/9 AL 17/10. DÍA 6 DE LA 10 MA. SEMANA DEL AÑO, SEMANA ROJA. ESTAMOS EN EL DÍA 32 DEL TZOLKIN CALENDA RIO LUNAR - CASTILLO ROJO DEL ESTE DEL GIRAR. Kin 32 - Humano 6, autoguia. El Humano es un sello que viene a hacer justicia en la tierra, que viene a rescatar gente. La Energía de este día nos hace entender a los eternos rescatadores, que ponemos todo en el intento de salvar a alguien, de salvar al mundo, que primero hay que salvarse a uno mismo, para poder estar listo y en condiciones de salvar a quien nos necesite. "PRIMERO YO". En un día HUMANO nuestros guías nos muestran la posibilidad de empezar a recorrer un camino espiritual y también las pruebas que tenemos que sortear para poder pasar de nivel. Contiene dos conceptos básicos: la libre voluntad y el libre albedrío. La palabra del día es libertad, incondicionalidad, y nos advierte que no podemos seguir con manejos o conductas destructivas, que eso nos aleja de la evolución de nuestro espíritu. Nos da el envión para que sigamos aprendiendo si estamos en nuestro centro o destruirnos si no podemos mantener el equilibrio. También nos da el ánimo para levantarnos de nuestros fracasos y sinsabores. Gran día de limpieza y purificación mental. Poder disolver rencores. Excelente día para el comercio negocios e intercambio y también para proyectar y concretar. Evitar en lo posible no quedarnos varados en la intolerancia, la impaciencia, nada de subestimar a los que no piensan como nosotros. CARPE DIEM - DISFRUTEN DEL DÍA. IN LAK´ECH! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar