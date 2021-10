Las Celestes jugarán contra Hacoaj "B" mientras que las Tricolores se enfrentarán a Country Mi Refugio. El Torneo Metropolitano que organiza la Asociación Amateur de Hóckey de Buenos Aires (AHBA) continuará en el día de hoy y volverá a girar la bocha para las Celestes y las Tricolores. Por la octava fecha de la Zona 2 del Campeonato Damas D, desde las 16 horas, las chicas del Campana Boat Club se enfrentarán como local a Hacoaj "B". Previamente, desde las 9.00, jugarán las Menores y, a las 14.30, Intermedia. Por el momento, las Celestes ganaron un partido (Regatas Avellaneda "B") y perdieron cinco partidos (San Andrés, Martín Güemes, Luján RC, Olivos "B", San Carlos y San Patricio) lo que las posiciona en el 13º puesto de la tabla de posiciones. En tanto su rival, Hacoaj "B" ganó dos partidos (Pueyrredón y San Andrés), perdió dos (Gimnasia y Esgrima "C" y Estudiantes de La Plata) y empató tres partidos (San Albano, Martín Güemes y C.U.B.A "B") por lo que ocupa el 8º puesto en la tabla de posiciones. Por otra parte, por la octava fecha de la Zona 3 del Campeonato de Damas F, las Tricolores se medirán, desde las 16.00, ante Country Mi Refugio en condición de local. Antes, desde las 9.00, jugarán las Menores y, a las 14.30, Intermedia. Hasta ahora las Tricolores acumulan tres victorias (contra Banco Central, Pucará "D" y Santa Ángela), tres derrotas (Champagnat "B", Camioneros "B" y Old Georgian) y un empate (frente a Almafuerte "B"). Así, se encuentran el 8º puesto de la tabla de posiciones. Por su parte, su adversario ganó seis partidos (Banco Hipotecario, Argentino de Rugby, Old Georgian, B.A.C.R.C "C", Santa Ángela y Banco Central) y perdió un partido (Almafuerte "B"). Por eso, se ubica en el 2º puesto de la tabla de posiciones, detrás de Champagnat "B" por un punto.

