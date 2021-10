Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 02/oct/2021. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 02/oct/2021. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol

SE PALPITA EL SUPERCLÁSICO Tanto Sebastián Battaglia como Marcelo Gallardo presentaron la lista de convocados para el Superclásico, próximo a disputarse el domingo desde las 17.00 en "El Monumental". En lo que respecta al "xeneize", lo más destacado es que en la misma se encuentran el lateral Marcelo Weigandt que regresa tras su lesión; y Alan Varela y Exequiel Zeballos que fueron parte del equipo de la Reserva que goleó a River 3-0; en cambio, Sebastián Villa y Toto Salvio quedaron afuera. En cuanto a "El Millonario", el equipo de Gallardo no contará con David Martínez y Jonatan Maidana (desgarrados) pero sí con Javier Pinola, quien recibió el alta en el arranque de la semana luego de haberse rehabilitado de una fractura de cúbito derecho.



OPERATIVO DE SEGURIDAD Ayer el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad informó que las puertas del estadio se abrirán a las 14.00, tres horas antes del comienzo del Superclásico y los cortes de tránsito arrancarán desde las 11.00 y habrá un triple anillo de seguridad, para evitar que se produzcan incidentes como el de la final de la Copa Libertadores 2018, cuando fue apedreado el micro de Boca. Además, desde River sumarán 300 empleados de seguridad privada y habrá un doble control para verificar la autenticidad de las entradas, que serán personales y deberán estar acompañadas por el DNI. LANÚS VENCIÓ A CENTRAL CÓRDOBA Por la 14° fecha de la Liga Profesional, Lanús venció 2-1 a Central Córdoba. El equipo Granate se impuso con los goles José Manuel López, a los 14 minutos del primer tiempo, e Ignacio Malcorra, a los 26 del complemento. Previamente, a los 9 minutos del inicio, el Ferroviario había abierto la cuenta del marcador por intermedio de Leonardo Sequeira. Con este triunfo Lanús volvió a sumar de a tres luego de dos derrotas consecutivas, mientras que Central Córdoba sumó su tercera caída al hilo. El partido tuvo el colorido del público en las tribunas y las plateas, luego de un año y medio, debido a la pandemia de coronavirus y luego del DNU que publicó el Gobierno para que haya gente en los estadios. NO DEBUTÓ Tras cerrar su incorporación a Aldosivi, como sucesor del técnico saliente Fernando Gago, Martín Palermo se hizo presente en el Minella pero no para dirigir a su nuevo equipo sino para observarlo desde uno de los palcos. Dejó a sus nuevos dirigidos a merced de la dupla interina conformada por Diego Villar y Facundo Oreja, que había tomado el mando en la semana, y siguió el partido contra Unión desde la zona alta de las plateas, anotador y birome en mano. Aldosivi estuvo lejos de mejorar la performance que venía mostrando con Gago y cayó 2-1 frente a Unión. El triunfo Tatengue se sustentó en los goles de Gastón González, a los 32 minutos del primer tiempo y a los 15 de la segunda mitad, pese a que el Tiburón había abierto la cuenta con un gol en contra de Emanuel Britez, a los 30 del inicio. Con este resultado el equipo santafecino logró su segundo triunfo consecutivo, y suma 18 puntos y está en la duodécima posición, mientras que Aldosivi hace siete que no gana y tiene 13 unidades, en la vigésimo tercera colocación. CAMBIÓ DE OPINIÓN Tras la dura derrota ante Argentinos Juniors, Darío Cvitanich había manifestado: "Es un ciclo cerrado, hay que dar un paso al costado". No obstante en el día de ayer, con las emociones más calmas, cambió de opinión y dijo a TyC Sports: "El otro día después del partido me fui muy mal de mi casa. Pero hoy digo que quiero seguir jugando y hacerlo cada vez mejor, más allá de la edad. Uno siempre quiere jugar, pero si me tengo que quedar de alcanza-pelotas me quedo. Lo que más quiero es entrar a disfrutar".