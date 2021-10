El entrenador portuario hizo un balance del comienzo del Torneo Clausura y habló sobre los aspectos más destacados del equipo. A lo largo del Torneo Apertura, Puerto Nuevo fue un equipo brillante y eficaz que acumuló victorias y repelió derrotas. Así, tras empatar sin goles ante Central Ballester, los Auriazules finalizaron el torneo como campeones invictos (ocho victorias y tres empates en once presentaciones) y se aseguraron su lugar en la final por el primer ascenso a la Primera C. Cabe agregar que si salen campeones del Clausura lograrán el ascenso directo. No obstante, producto de la pandemia, se sucedieron aproximadamente dos meses llenos de incertidumbre antes de que se confirmara el inicio del Torneo Clausura. El primer rival de Puerto Nuevo fue Deportivo Muñiz, equipo que venció 1-0 con un golazo de Kevin Redondo. Pero, además de la felicidad del triunfo, hubo preocupación debido a que Uriel Huarte se lesionó en este encuentro. En la segunda fecha se enfrentaron a Juventud Unida en un partido caliente en el que abundaron las tarjetas y fueron expulsados Selem Lojda y Antonio Samaniego. A pesar de que los Auriazules comenzaron ganando con gol de Samaniego desde el punto de penal, en el segundo tiempo, Tomás Jerez Sayago empató el partido. Finalmente, en la tercera fecha, Puerto Nuevo fue imbatible y se impuso 3-0 ante Deportivo Paraguayo con un doblete de Rodrigo Martínez y un tanto de Santiago Ojeda. Esta victoria lo ubica en el 2° puesto de la tabla de posiciones. Consultado acerca del balance de este campeonato que recién comienza, Gastón Dearmas, DT de Puerto Nuevo, manifestó que es positivo y que siempre hay cosas para corregir y mejorar. "El saldo negativo es la lesión de Uriel, en la primer fecha, que lo vamos a tener alejado de la cancha durante bastante tiempo". Acerca de los objetivos que se proponen en cada partido, Dearmas expresó: "Nosotros analizamos al rival y, a partir de ahí, sin dejar de lado nuestra forma de juego tratamos de saber cuáles son sus ventajas y desventajas y lo preparamos de acuerdo a eso". En cuanto a los aspectos que el equipo debe mejorar, comentó que después de cada partido siempre hacen una autocrítica y tratan de mejorar las situaciones que se presentaron en el partido: "Los rivales y las canchas siempre son totalmente diferentes entonces a partir de ahí nosotros planificamos nuestras mejoras". Por otra parte, considera que lo más importante que tiene el equipo es que "es un grupo muy armónico en el que cualquiera que entra o sale tiene la misma competitividad. Creo que eso fortalece mucho el rendimiento y fortalece a nivel grupal a todo el equipo". El martes, desde las 15.00, enfrentará a Cambaceres por la cuarta fecha del torneo. Sobre la preparación para este partido dijo: "Sabemos que es un rival que tenemos que respetar mucho, que tiene muy buenas individualidades y donde hay jugadores que tienen mucho recorrido en esta categoría pero bueno iremos con nuestras armas a tratar de hacer un buen partido".

Dearmas prepara ahora el partido del martes, cuando desde las 15 hs. Puerto Nuevo enfrente a Cambaceres por la cuarta fecha del torneo.





El DT de Puerto Nuevo habló acerca de los aspectos más destacados del equipo. (FOTO: MARCELA LUNA / LUNA FOTOGRAFÍA)