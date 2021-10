» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 03/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Gustavo Parravicini:

"Después de años muy difíciles, se empieza a vislumbrar la salida de la pandemia sanitaria y económica"









Luego de la publicación del informe del INDEC que refleja una baja en el índice de desempleo, el presidente del Frente Grande se mostró esperanzado y señaló que "estamos entrando en un camino de recuperación, esto nos tiene que llevar a un país más justo con una matriz de desarrollo diversa que apueste a mejorar la vida de todos los argentinos y argentinas". Gustavo Parravicini se refirió al informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que indicó una baja en el índice de desempleo, según publicaron se ubicó en el 9,6% al cierre del segundo trimestre, por debajo del 13,1% de igual período del 2020, y del 10,2% del primer trimestre del corriente año. El presidente del Frente Grande Campana se mostró con esperanza respecto al crecimiento económico del país y opinó "Después de años muy difíciles, se empieza a vislumbrar la salida de la pandemia sanitaria y económica por eso para construir una Argentina más justa tenemos que trabajar en una matriz de desarrollo alternativa que revalorice el trabajo, la organización popular y de respuesta a las demandas de un nuevo modelo de sociedad donde los valores del buen vivir sean respetados y todos puedan acceder a una vida digna". En retrospectiva, Parravicini marcó que "El periodo de gobierno macrista sumado a la crisis económica global debido a la pandemia tienen sus consecuencias" asimismo añadió "pero no tengo duda que el gobierno nacional y provincial se encuentran trabajando para generar las respuestas a todos los desafíos que surgen. Nosotros estamos convencidos que de esto salimos apostando a la organización social y política, brindando herramientas de desarrollo a nivel material y cultural". Además resaltó "Tenemos que generar los escenarios sociales y económicos donde los vecinos y vecinas sean hacedores de su futuro, con un estado que los acompaña y que funciona de garante de los derechos ya conquistados y de los que faltan conseguir como una renta básica universal o el acceso a la vivienda" y propuso "Es el momento de pensar cambios significativos en la estructura impositiva, el IVA es un elemento a replantear, teniendo en cuenta las posibilidades de cada persona. El Estado debe intervenir para solucionar el desfasaje de precios. Debemos buscar humanizar las relaciones laborales con un Estado presente, que claramente deberá cuidar los intereses de los y las trabajadoras. Tenemos que ir a una sociedad más justa porque esta es inviable, quienes no lo ven así es porque responden a un futuro marcado por la desigualdad, un futuro violento, desde lo económico y lo institucional". En ese sentido añadió "Las cifras del INDEC muestran que estamos en camino correcto pero sabemos que es un camino largo el de la recuperación económica, y por eso nos preocupa que falte sintonía entre Nación, Provincia y Campana, para que nuestra ciudad no se quede afuera necesitamos trabajar en conjunto entre todos los actores sociales. Gremios, universidades, representantes culturales, turísticos, armar mesas de trabajo y de análisis de situación para buscar soluciones, es el momento que el Intendente comience a escuchar a quienes queremos nuestra ciudad". "Es una tarea compleja cambiar la realidad pero si no tenemos un buen diagnóstico, táctica y estrategia seguiremos sin cumplir nuestros sueños de una sociedad donde entremos todos y todas. Los sectores nacionales y populares debemos trabajar seriamente, juntarnos y definir con claridad quiénes son los actores económicos y sociales que atentan contra el futuro del pueblo. Buscar una síntesis que nos contenga y aunar fuerzas, la derecha neoliberal cuanta con todos los recursos materiales para embarrar la cancha a cualquier proyecto que toque sus intereses y, como ya han demostrado, nunca van a ponerse del lado de quienes sufren el modelo que ellos plantean, que se basa en la indiferencia y en la explotación", finalizó.



El presidente del Frente Grande Campana se mostró con esperanza respecto al crecimiento económico del país.