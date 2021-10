» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 03/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Alonso presentó un proyecto repudiando el intento de la Legislatura de CABA de revisar decisiones de la Justicia Nacional









Fue antes que la misma sea aprobada en el recinto porteño. La norma permite apelar decisiones de la Justicia Federal en el Tribunal Superior de Justicia de CABA. Cristina Kirchner cuestionó la iniciativa, que asegura busca beneficiar a Macri en el juicio por Correo Argentino. La diputada provincial Soledad Alonso presentó la semana pasada un proyecto en la Legislatura bonaerense repudiando el intento de su par porteña de someter a revisión las decisiones de la Justicia nacional en el Tribunal Superior de Justicia de CABA. "Hace 7 días presenté el proyecto 4148/21-22 repudiando el intento del gobierno de la CABA de facilitar que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad pueda entender como Alzada de la Justicia Nacional y así poder revisar y fallar en las causas en las que está involucrado Macri y SOCMA", expresó Alonso en diálogo con La Auténtica Defensa. Y añadió: "Lamentablemente, ayer se votó en la Legislatura Porteña y fue aprobado constituyendo un hecho extremadamente grave que le brinda impunidad a Macri, asegurándole que lo juzgue el Tribunal Superior de Justicia a través de sus jueces amigos designados por él durante su gestión de gobierno. Esto es grave, inmoral e inconstitucional". Para Alonso, "esto es una muestra de lo que pueden hacer siendo mayoría en las cámaras" legislativas de los distintos niveles de gobierno. Desde la mayor parte del arco sindical se manifestaron en rechazo del proyecto aprobado por la Legislatura porteña, consultado por este medio el referente Campanense del sindicalismo y Diputado Nacional Carlos Ortega manifestó "Desde la Corriente Federal de Trabajadores rechazamos y repudiamos enérgicamente este intento vil del macrismo de manipular las causas judiciales que tramitan en los tribunales nacionales habilitando que el Tribunal Superior de Justicia de la CABA pueda actuar como instancia judicial superior y revisora de las sentencias en que en las que están involucrados o son de su interés en un claro avasallamiento de la supremacía constitucional." En esa línea se manifestó la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. "¿Ves para qué quieren Macri, Larreta y Vidal más legisladores?. Además de sacarte la indemnización por despido, quieren garantizar la impunidad de Mauricio Macri. La legisladora @lucampora lo explica clarito. 3 minutos 24 segundos imperdibles. ¿Qué esa ley es inconstitucional? ¡Y, sí! Y además, escandalosa. Pero ya la aprobaron con su mayoría automática en la legislatura de CABA", cuestionó la expresidenta a través de Twitter. Durante su intervención en la Legislatura Porteña, Lucía Cámpora expresó: "Me llama mucho la atención el absurdo de que estemos discutiendo un proyecto sobre audiencias y notificaciones digitales en el cual de repente se incorporaron dos artículos que modifica la norma del procedimiento ante el Tribunal Superior de Justicia. Para ser claros: estamos intentando según este proyecto habilitar que se pueda recurrir fallos de la Justicia nacional ante el Tribunal Superior de Justicia porteña". "Entonces me puse a repasar cómo viene funcionando esto que ya de hecho viene haciendo el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Y cuando repaso cuáles son las causas en las cuales esto se implementa, me encuentro por ejemplo en el Fuero Laboral con estas dos causas: Repartos Ya sobre queja por recurso de inconstitucionalidad denegado y Repartos Ya sobre queja por recurso de inconstitucionalidad denegado. Esto es Pedidos Ya apelando fallos de la Justicia Nacional que reconocen los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras", afirmó. Y agregó: "Y acá está la verdad de la milanesa: en el fuero Comercial, las causas en las que se pide el recurso ante el TSJ por resoluciones de las Justicia nacional son la causa Correo Argentino sobre queja por recurso de inconstitucionalidad, y Socma Americana sobre queja por recurso de inconstitucionalidad. Y ahí es donde, señoras y señores, nos damos cuenta que este proyecto tiene nombre y apellido: es Mauricio Macri, Socma, Correo Argentino y la finalidad es garantizar la impunidad de Mauricio Macri para que sea juzgado, no en la Justicia nacional, sino en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad". Según Cámpora, "cómo no va a querer que lo juzgue el TSJ, si ahí puso a todos sus amigos: Santiago Otamendi, juez del Tribunal Superior de Justicia porteño, fue viceministro de Justicia de Mauricio Macri; Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, candidata de Macri a procuradora de la Nación". "Entonces, ¿saben qué? ¿Por qué no se sinceran y nos traen el proyecto con los fallos escritos garantizando la impunidad de Mauricio Macri, que ese es precisamente el objetivo que tiene el proyecto que estamos discutiendo hoy? Sincerémonos, ya que juegan al paddle con los jueces, ya que ponen a sus amigos en los tribunales, y traigan directamente los fallos que quieren que dicten, así por lo menos somos más sinceros en la discusión". Desde diferentes corrientes y agrupaciones de abogados laboralistas, así como la mayor parte de los referentes sindicales nacionales están convocando a una marcha en defensa de los derechos, fundamentalmente laborales y la colonización de la justicia para suprimir derechos que se llevará a cabo el día miércoles 6 de octubre a las 11 hs. En la Sede del Tribunal Superior de Justicia de la CABA ubicada en la calle Cerrito 760.

