Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 03/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Proponen declarar de interés legislativo al documental "La Necropolis Municipal"









Es una iniciativa de la concejala Romina Carrizo que, además, participó activamente del proyecto. El trabajo audiovisual recorre la vida y obra de 66 personalidades que marcaron a fuego la historia de Campana, y su particularidad reside en que fue realizado de principio a fin en el cementerio local. Del mismo participaron importantes personalidades como los profesores Oscar Trujillo, Andrés Suardini y Sergio Karnincic, la artista plástica Ana Dragone, el Arq. Jorge Bader, y el ex entrenador de la selección nacional de remo, Javier Murillo, entre otros. Este martes, la concejala del bloque del Frente de Todos local, Romina Carrizo, presentó en el Honorable Concejo Deliberante un proyecto de resolución que busca declarar ´´de interés legislativo´´ al documental "La Necrópolis Municipal: Las historias que no mueren", producido por el medio de comunicación Código Plural. En la entrega del proyecto en la secretaría del H.C.D. la edil fue acompañada por Esteban Ferraris, comunicador social y director de Código Plural; Juan Cruz Fernández, campeón mundial de remo y apasionado de la historia de Campana; Jorge Bader, arquitecto y actual Director General de Planeamiento, Obras y Catastro de la Municipalidad de Campana; y de Ignacio Ibáñez, videógrafo y estudiante de comunicación social. Todos ellos aparecen en el documental en más de una oportunidad. En el video, que dura más de tres horas, se visibilizan dirigentes políticos de todos los extractos (peronismo, socialismo, radicalismo, e incluso anarquismo), deportistas, artistas, educadores, religiosos, periodistas y profesionales destacados de distintos rubros, enlazados indisolublemente a la historia de Campana. Además, incluye reseñas sobre hechos curiosos, sobre tumbas misteriosas de las que poco y nada se sabe, y también de sucesos trágicos que ocurrieron en nuestra localidad y que ocuparon las primeras planas de los medios nacionales. De acuerdo a Esteban Ferraris, el objetivo del documental es doble: "por un lado, ofrecer a la comunidad una síntesis de la historia de la ciudad de Campana, a través de la reseña de sus personalidades más destacadas. Y por otro, poner de manifiesto el inmenso valor cultural de la Necrópolis Municipal campanense, e incentivar a los vecinos y vecinas en particular y a los bonaerenses en general a visitarla". Y agregó: "Este material puede servir como una novedosa y minuciosa guía para recorrer de forma eficiente este verdadero "museo a cielo abierto". El video completo será publicado de forma abierta y gratuita a la comunidad el sábado 23 de octubre. Previamente, habrá una avant-premiere de dos partes en el Instituto Nº15: la primera parte se proyectará a los estudiantes del primer año del profesorado de historia el viernes 15 de octubre, y la segunda el viernes siguiente, 22. La Dra. Carrizo, que siempre ha mostrado un particular interés en promocionar producciones culturales locales, agradeció la invitación a formar parte del documental "desde los ejes de inclusión y desarrollo humano sobre los que depósito gran parte de mi labor" y señaló que el mismo se trata de "una magnífica síntesis de la cultura local, que nos cuenta de personas e Instituciones que dejaron su huella y merecen ser llevadas en el recuerdo colectivo". Participaron del proyecto, como pilares fundamentales, Joel Vallomy, Juan Cruz Fernández, Ignacio Ibáñez y Esteban Ferraris. Como invitados especiales estuvieron: Oscar Trujillo (doctor en historia), Andrés Suardini (prof. de historia), Jorge Bader (arquitecto), Ana Dragone (artista plástica), Romina Carrizo (abogada, presidenta de la Asociación Creando Nexos), Sergio Karnincic (docente, periodista y escritor), Javier Murillo (entrenador), Fernando Escudero (remero), Florencia Bueno (comunicadora social y docente) y Estefanía Sotomayor Querejeta (prof. de historia y estudiante de comunicación social).

Carrizo, Fernández, Ferraris e Ibañez, felices tras la presentación del proyecto de resolución en la secretaría del H.C.D.





El momento de la entrega del proyecto de resolución.