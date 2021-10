» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 03/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Libro: Se presentó a la comunidad "Boceto de Gorrión"









Es el noveno libro de la escritora y artista plástica María Luisa G. de Márquez. "Creo que voy a seguir siempre inspirada, me gusta mucho escribir". María Luisa G. de Márquez (74) presentó su noveno libro titulado "Boceto de Gorrión". Fue con un encuentro en el Salón de Exposiciones en el Edificio 6 de Julio donde asistieron familiares, amigos e integrantes de Campana Amanecer Literario (C.A.L.). Cabe recordar que fue una de las socias fundadoras de dicha institución en 1995. La presentación fue encabezada por Stella Maris González Chuquel y luego acompañaron leyendo poemas del libro: Lidia Martínez, Derlinda Helse, María Isabel Chávez, Raúl Berra, Hebe Andurell, Victoriana Gajardo y Adolfo Di Virgilio. "Este libro es un compilado a Buenos Aires, quería hacer un homenaje a la ciudad que me recibió" expresa orgullosa y emocionada la autora. El libro fue entregado a la Editorial Grafik en marzo del 2020, luego llegó la pandemia y recién lo tuvo en manos en diciembre del año pasado. Finalmente llegó el día de presentarlo a la comunidad. Son 67 poesías y dos relatos. El prólogo fue escrito por Matilde S. Strobino de Rafael. Si tuviera que elegir alguna poesía de preferencia Luisa menciona a "Polaco Goyeneche" y "Gorrión Piaf". Este último en clara referencia al título de su libro y a su pasión por los gorriones que se remonta a un viaje realizado en 2019 a Europa. María Luisa este año cumple 58 años escribiendo poesías y 33 con literatura infantil. Sus libros se encuentran en Roma, España, Israel, Egipto, Brasil y Chile. "Este libro significa mucha alegría y es saber que todavía puedo seguir, creo que voy a seguir siempre inspirada, me gusta mucho escribir". Además de escribir, María Luisa es artista plástica y es por eso que adelantó que ya está en proceso su décima publicación. Será una revista de arte, "quiero plasmar todo mi trabajo para que quede de recuerdo a mi familia". Durante la presentación estuvo el director de Cultura, Hernán Casanova. También hubo un intervalo musical por Ofelia Simon quien deleitó con su voz a los presentes. A continuación se hizo entrega de un ejemplar a la Biblioteca municipal, a la biblioteca de C.A.L., a la biblioteca Popular Pilar Álvarez de Traverso y a la biblioteca de la Asociación Docentes Jubilados de nuestra ciudad. María Luisa agradeció a quienes estuvieron presentes como así también a los que llamaron por teléfono o se comunicaron por las redes sociales. El encuentro finalizó con la firma del Libro de Oro, con la autora firmando libros a los presentes y con un gran aplauso afirmando como dice su lema que continúan sin prisa pero sin pausa, llevando las letras de nuestra ciudad a diversos lugares. TRAYECTORIA Y LIBROS DE MARÍA LUISA Se inició en la Literatura Poética en 1963 cuando colaboró para una revista literaria en el Colegio Nacional de Zárate. En 1990 participó como congresista del Segundo Congreso de la Federación de Asociados y Entidades de Escritores de la provincia de Buenos Aires (F.A.E.E.B.A.) realizado en la ciudad de San Nicolás representando a Campana. En 1991 participó del Taller Infantil dirigido por Marta Giménez Pastor. 1993 – 1994 participó en el Taller Literario Elena Cabrejas. En 1994 recibió su Primer Premio en Poesía Alfonsina Storni que le fue entregado por el hijo de la escritora Sr. Alejandro Storni. 1995 concurrió al Taller Literario de Ana Emilia Lahitte quien le corrigió la obra para el libro "Las Venas de la Sal" (poesías 1996) Al volver de un viaje a Europa, Israel y Egipto recibió una carta del Santo Padre Juan Pablo II al obsequiarle un libro. En 1997 concurrió al Taller Literario de Nene D´inzeo. Recibe desde 1988 premios y distinciones varias. Es prologuista de poesía, novela y cuento. Publicó: 2001- Invertebrada Arena (Poesías) 2012 – Septiembre (Poesías de Amor) 2012 – Poesías para Antonella (Poesías Infantiles) 2013 – Caramelos (Cuentos Infantiles) 2013 – TERI TERI TERU TERU (Poesías Infantiles) 2014 – Pastito Tierno (Poesías Infantiles) 2016 – Vientre del Día (Poesías) C.A.L. SIGUE ACTIVO La pandemia fue una situación inesperada para todos pero donde había que tomar ciertos recaudos. Fue así que los socios e integrantes de la Asociación Campana Amanecer Literario al no poder realizar presencialmente sus encuentros semanales lo volcaron al Whatsapp. Estos encuentros muestran que no estuvieron detenidos y que siempre se siguió trabajando de forma online. "Para nosotros este libro es un halago, después de 26 años de existencia, tener 71 libros es un premio. Son libros de todos nuestros socios que favorecen a la lectura, a la escritura, y favorece a que se conozca en la ciudad todo lo que encierra Campana Amanecer Literario", sintetiza la presidente Matilde S. Strobino de Rafael.

María Luisa G. de Marquez también leyó poemas de su autoría.





Ofelia Simon realizó un intervalo musical.





Durante la presentación estuvo el director de Cultura, Hernán Casanova.