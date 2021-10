42 años en Comunidad, "Eucaristía, Sacerdocio, Caridad y Misión"

Compartiendo parte de la historia del trabajo en La Parroquia Del Carmen En tantos años de vida y de comunidad, la riqueza de lo vivido se expresa de diversas maneras. Hoy, quiero compartir con los lectores algunos momentos de la historia de la Comisión de Eventos y Obras de la Parroquia Nuestra Sra. Del Carmen; y recordar con mucha nostalgia a personas tan queridas, que fueron integrantes de un gran equipo. La comisión de obras y eventos, creada por el cura Párroco, Padre Ernesto Butano, allá por el año 1978. Eran varios los integrantes de esa comisión que ocupaban distintos lugares de acuerdo a las necesidades. Su primer presidente fue Juan Cerruti, a quién me tocó suceder en el cargo, por casi 40 años. Con el objetivo claro de poder brindar un momento de disfrute y encuentro para la comunidad de la parroquia, todos sus integrantes trabajaban incansablemente para preparar almuerzos, cenas o reuniones sociales, con la intención de compartir o recaudar dinero para necesidades puntuales. A falta de espacio físico por la gran convocatoria que suscitaban, los eventos se realizaban en distintos lugares de nuestra ciudad, facilitados con muy buena predisposición de parte de sus comisiones o dueños, como el Centro Abruzzese, el Club Arsenal, el Centro de Jubilados de la calle Pueyrredón, el Club San Lorenzo y con el tiempo en el Colegio Padre Aníbal o en la Casa de Día, logrando después de algunos años de trabajo tener nuestro propio salón de fiestas. Pasaron por estos eventos a lo largo de 40 años casi 54000 personas disfrutando de los almuerzos o cenas. Muchos son los recuerdos que guardo en mi memoria y con mucha emoción y cariño quiero destacar la gran colaboración de cada uno de los integrantes y colaboradores que pasaron por esta Comisión. Todos y cada uno de ellos, mostraban su amor hacia el prójimo y por su trabajo, en la atención a nuestros comensales, elaborando las mejores comidas. En la mayoría de los encuentros, se compartían riquísimos asados y vacíos a la parrilla o al asador, acompañados con chorizos o empanadas, ensaladas de varios tipos, con buen vino, gaseosa y postre helado; destacándose la preparación de pollos a la parrilla con limón y manteca. Todo esto se lograba con el esfuerzo y la dedicación de dos muy buenos asadores, Lito Pandiani y Lorenzo Cerasa. Un párrafo aparte merecen los asados con cuero (que llevan más de 12 horas de cocción y un total 36 horas de trabajo) de la mano experta de Lucio Ortiz acompañado por Hugo Rosi, y el excelente equipo de asadores integrado por Ricardo Romero, Lito Pandiani , Roque Paredes , Piero y quien suscribe. Este grupo que hoy es motivo de orgullo, de recuerdos fuertes, de amistades verdaderas, se sostuvo a lo largo de los años con la colaboración y el trabajo de hombres y mujeres de la comunidad parroquial. Entre ellos destaco la presencia de mi amigo, Julio Ciappini (hombre pensante y ferviente emprendedor), de nuestra querida Nidia Cataldo, de Mari Devesa , Carmen Strasseri (incansables, inquietas y almas máter como vendedoras de tarjeta).Carmen y Luis Vera , Filomena y Horacio Nani , Elena y Omar Alegre ,Margarita y Paredes Luis , Mirta y Roque Paredes , Beba y Julio Cerasa , Mirta y Lorenzo Cerasa , Susana y Raúl Bigliardi , Alicia y Alberto Di Prinzio , Estela Gómez , Piero y Lito Pandiani. Todos ellos con una gran vocación de servicio y humildad en cada gesto que realizaban y otros que tal vez mi memoria no traiga a estas líneas. Todas estas personas integraron la comisión de eventos en distintas épocas, siempre pensando en el bien común, por brindar momentos de alegría y encuentro a una Comunidad pujante. También debo destacar la ayuda de muchos que participaron como mozos sin quienes los comensales no podrían haber sido tan bien atendidos. La historia es larga, pasamos mucho tiempo juntos y muchos a quienes nombré hoy ya no están, pero todos ellos fueron de una generosidad especial para brindar al prójimo lo mejor de sí mismos, en una Comunidad de respeto y agradecida del servicio que todos daban. Una anécdota para mencionar, era la atención del Padre Federico Lavarra con sus picadas para los asadores, acompañadas con un buen vinito y de algunos que se arrimaban para ver cómo iba el asado agregando extras para que nada faltara. Si hablamos de Misión, a nosotros nos tocó una muy especial, preparar una mesa donde se compartía la vida, las historias personales, la esencia de cada uno… Me permiten un recuerdo especial a mi hermano Lito, uno de los mejores asadores y trabajador incansable. A mis amigos Lorenzo y Beba Cerasa, personas de gran humildad que siempre respondían con premura y trabajo ante todo lo pudiera faltar. Y al "comodín" amigo Roque Paredes, quien satisfacía nuestro apetito en las largas jornadas con las mejores historias. Todos ellos se encuentran juntos en la eternidad gozando de lo que dejaron en la memoria de quienes seguimos en esta vida terrenal. Así los recuerdo siempre y me hace muy feliz haber sido parte de esta hermosa comisión y poder contárselo a ustedes hoy, estimados lectores. Muchas gracias a los que están y acompañaron nuestra tarea en estos 42 años, el agradecimiento sin límites por lo generosos y humildes que fueron durante todos los años compartidos. Agradezco el acompañamiento de los sacerdotes de la Parroquia Nuestra Sra. del Carmen, que durante estos largos años estuvieron a nuestro lado, en nuestras vidas y en estos eventos que representaron la unidad, la común unión entre los fieles y mucha alegría.

Juan Carlos Pandiani (Foto: Archivo, editada). Juan Carlos Pandiani, Ex presidente Comisión de fiestas