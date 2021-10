La cultura oriental llega a la escuela

Dos talleres de la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) son el escenario de una prueba piloto de implementación de la metodología japonesa de gestión industrial conocida como "5S". Detrás de todo gran proyecto industrial, hay una cultura de trabajo orientada a resultados. De alguna manera, es el esqueleto que sustenta los diversos sistemas de producción, innovación, calidad y seguridad que dan forma a esa empresa y que toma las características de la cultura que la rodea, haciéndola resistente a las distintas exigencias que puedan aparecer. Incluso por más difíciles que sean. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la economía japonesa estaba en la ruina. Toyota, una de sus primeras fábricas de automóviles, no era la excepción. Apremiada por una bancarrota inminente, Toyota decidió apostar entonces por la innovación y gracias al ingeniero Taiichi Ohno, ideó un sistema de producción que hizo más eficiente la fabricación y le permitió competir en igualdad de condiciones con gigantes de la época como Ford y General Motors. Comenzaba una etapa que la proyectaría al resto del mundo, llegando a desembarcar a fines de siglo en nuestra región. Para hacer posible esta transformación, el "Toyota way" se apoyo en la metodología de las 5S que revolucionó la gestión industrial y el trabajo operativo no solo en la automotriz, sino en las demás organizaciones que imitaron su sistema y siguen haciéndolo hasta el día de hoy. "Es un cambio cultural", afirma Luis Cornaglia, gerente de Capacitación de la Escuela Técnica Roberto Rocca, donde se comenzó con un proyecto piloto de implementación de 5S en dos talleres. "Lo que hoy es un hábito mañana termina siendo una forma de pensar y comportarse común a todos los integrantes de una institución". Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke. Palabras que poco dicen a los hispanohablantes, pero que componen las "5S" y establecen una serie de pasos orientada al mantenimiento y mejora continúa del espacio de trabajo, a partir del conocimiento y compromiso de quienes allí se desempeñan. El orden y la limpieza son el punto de partida de un circuito completado por la clasificación, estandarización y autodisciplina, valores que -combinados- aseguran la reproducción incesante del modelo. "Las 5S buscan generar hábitos sanos y positivos. Empiezan por inculcar el cuidado del lugar de trabajo para dar origen a conductas sistemáticas y organizadas. Un espacio de trabajo con estos estándares es lindo, pero sobre todo más productivo y seguro", comenta Cornaglia, además exdirector de Ingeniería de TenarisSiderca. Sandra Quispe "Los especialistas nos están ayudando y estableciendo un cronograma de trabajo que debemos cumplir semana a semana. Estamos en proceso de cambio. El orden, la limpieza, la sistematización y la seguridad nos harán trabajar mejor y con resultados de mayor calidad. La clave es poder sostener este sistema en el tiempo". La iniciativa tiene la intención de trasladar esas mejores prácticas industriales al ámbito escolar, consolidando un aspecto central de la educación técnica como es la mirada indagatoria, analítica y sistemática de los procesos que luego hace posible la innovación. Al mismo tiempo, los docentes confían en que este grupo inicial de estudiantes transmita esta cultura a los siguientes, convirtiéndose en verdaderos agentes de cambio. Este piloto está desarrollado por chicos de 6º año de Electromecánica y Electrónica en el marco de la materia "Sistemas productivos" dictada por Rodrigo Arizmendi. "Nuestra escuela hace mucho hincapié en el aprendizaje basado en proyectos y con esta iniciativa van a tener la experiencia de implementar la metodología japonesa de las 5S para que se extienda a diversas áreas de la ETRR", afirma el profesor. Arizmendi destaca el apoyo de expertos de AOTS Argentina Kenshu Center, una entidad de capacitación de que organiza el premio nacional de las 5S, quienes están asesorando a los y las estudiantes durante sus pasos iniciales con la metodología con visitas periódicas para supervisar los avances y detectar en conjunto oportunidades de mejora. Además, personal de TenarisSiderca visitó las aulas de la ETRR para presentar el programa Housekeeping, que desde hace años está transformando los diferentes sectores productivos a partir del involucramiento de las personas e inversiones estratégicas. "Los chicos se mostraron muy interesados en este proyecto, haciendo preguntas que fueron respondidas con recomendaciones y posibles obstáculos a superar en el proceso", amplía Arizmendi. Por ahora el proyecto alcanza a los talleres de electrónica y electromecánica, aunque la semilla quiere brotar y echar raíces. Hace 70 años una ignota empresa de una remota isla en crisis hizo suyo los valores de las 5S y llegó lejos. Descubrir en qué nuevo nivel puede depositarla asumir ese mismo desafío es la meta que se plantea hoy la ETRR. Antonio Valentinuzzi "El proyecto me atrapó porque es una solución para nosotros tener el taller ordenado: implica trabajar de una manera más eficiente, no tener que esperar tanto antes de que llegue el momento de trabajar y poder terminar con mayor velocidad los proyectos. Hasta el momento hicimos un relevamiento de las tareas a realizar y diseñamos un plan para ejecutarlas".

