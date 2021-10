El flamante subsecretario de Gestión Educativa y Calidad, Mauro Di María, se refirió a su asunción en la cartera que conduce Jaime Perczyk en contacto con FM Santa María. "Siempre digo, no me cansó de hacerlo, que los primeros pasos en el ejercicio de mi profesión, en esta relación que tengo con la gestión y particularmente en la gestión pública, se han dado en mi ciudad natal. Creo que no hay mayor alegría que esa, poder haber sido profeta en mi propia tierra", expresó el funcionario nacional. Di María, que fue secretario de Desarrollo Social y luego de Cultura y Educación durante el gobierno de Stella Maris Giroldi, ahora encabeza la Subsecretaría de Gestión Educativa y Calidad, un cargo para el que fue elegido por el nuevo ministro de Educación, Jaime Percyck. "Esta Subsecretaría depende de la Secretaria de Educación, Silvina Gvirtz. Dependen de mi todas las direcciones de nivel -inicial, primaria y secundaria-, todas las coordinaciones nacionales de modalidad- ruralidad, discapacidad, contexto de encierro-, un montón de coordinaciones nacionales y además la Dirección Nacional de Convalidación de Títulos, junto a muchos otros programas e iniciativas que forman parte de esta cartera", precisó Di María. El funcionario comentó que "claramente hay que volver a habitar la escuela", pero aclaró que "no se trata solo de abrir las puertas y ya" sino de "hacer las preguntas que hay que hacer: qué escuelas queremos, qué implica volver, qué prácticas debemos sostener, cuáles debemos transformar, qué hemos aprendido en la no presencialidad, en este formato de educación a distancia que en algunos casos se sostuvo sobre la virtualidad". En ese sentido, aseguró estar trabajando "a contrarreloj para que algunos recursos puedan llegar a la escuela, genuinos y reales, que hagan mas fácil la tarea de los equipos directivos, de los equipos docentes". "Estamos trabajando -comentó- en la puesta a punto de un material interesantísimo que va a permitir tanto a docentes como alumnos fortalecer la articulación hacia el interior del mismo nivel y de los diferentes ciclos, en las áreas de matemática, prácticas del lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales". "Antes de ocupar esta Subsecretaría nacional aquí en el Ministerio de Educación de la Nación, estaba desempeñándome como director del Proyecto Hacer Escuela de la Organización de los Estados Iberoamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que es un organismo internacional muy importante, que tiene su casa central en España pero que tiene oficinas en los distintos países de habla hispana, y a mi me tocó coordinar ese proyecto en la oficina de Buenos Aires que hoy está en cuatro provincias de Argentina: Chubut, Santa Cruz, Neuquén y algunas localidades de provincia de Buenos Aires", contó el funcionario. Y continuó: "Fue una experiencia hermosa, que me permitió fundamentalmente recorrer no solamente estas cuatro jurisdicciones sino otras provincias del país, y creo que esa recorrida, mi experiencia en gestión y una manera de pensar y entender la realidad educativa, que a muchos docentes y educadores les resultó atractiva, permitieron que llegara esta propuesta, de la mano en principio de Silvina Gvirtz y con la inmediata convalidación de nuestro ministro de Educación de la Nación". "No pude decir que no porque siento que es mi lugar, y siento que es un tiempo y una coyuntura que demanda una enorme responsabilidad. Muchos podrán interpretar que este es tal vez el momento más difícil, o que no es el momento adecuado para entrar en el centro de la escena, pero a mi me parece que es todo lo contrario. Quiero ser parte de este equipo que va a trabajar para poder garantizar la vuelta a una plena presencialidad después de haber atravesado una pandemia, terrible, inusitada, desconocida. La verdad es que ha sido un tiempo muy complejo y que ha golpeado particularmente al sector educativo", manifestó Di María.

