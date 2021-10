Miles de campanenses cambiaron sus vidas luego de pasar por las aulas de Eddis Educativa

Eddis, el Centro de Capacitación Laboral de referencia en Campana, llega a sus 30 años de trayectoria en pleno crecimiento, fruto del éxito de sus alumnos en el mundo del trabajo y de su vocación por capacitar con niveles de excelencia Gloria es una enfermera orgullosa de su vocación. "Apenas obtuve mi título en Eddis me fui a La Plata para gestionar la Matrícula, y en menos de diez minutos, sin ninguna objeción, la tenía en mis manos". Enseguida se puso a buscar trabajo y cuenta que en menos de tres días le llegaron cinco ofertas, entre las que eligió la de una clínica de Campana donde todavía se desempeña. "El ambiente de trabajo es muy bueno y el sueldo está bien. Puedo decir que mi vida tomó otro rumbo". Así como la de Gloria, hay más de 40.000 historias de vida, desarrolladas en los 30 años de Eddis, historias de vecinos de Campana que mejoraron sus puestos en las empresas, iniciaron sus propios proyectos o encontraron ese primer trabajo que tanto ansiaban. El fruto de su esfuerzo y su capacidad de superación personal, sumados a la formación con herramientas de vanguardia que obtuvieron en Eddis, cristalizaron en una sensible mejora de su calidad de vida. Otro caso interesante es el de Hugo, que primero se formó como gasista, luego hizo el curso de instalación de aire acondicionado y finalmente el de electricista. "Cuando termina la época de los calefactores ya estoy instalando aires" -dice con una amplia sonrisa. Y agrega, como si hiciera falta: "Y la verdad es que nunca me falta trabajo". Eddis se inició con el nombre de CAI allá por 1991 y creció por la pasión y el amor por la capacitación de sus directivos, en paralelo con el reconocimiento obtenido por quienes invirtieron en su propia formación. Aquel instituto privado se transformó en un Centro de Formación Profesional en 2004, con certificación de la Dirección de Educación de Gestión Privada (Diegep) con el Nº 7523, entidad que avala tanto sus planes de estudio, la formación de sus profesores, la calidad de su equipamiento e incluso el confort y la seguridad de sus instalaciones. Algunos datos son ilustrativos: fueron los primeros en dictar cursos de Windows y de Multimedia en Campana, aún antes de que lo hicieran las grandes empresas de la zona. Cerca del 60% de las enfermeras de nuestro Hospital Municipal fueron formadas en Eddis. Varios de los cursos fueron creados o reformulados luego de detectar las necesidades específicas de las empresas. Karina, Walter y la joven Chloe encarnan muy bien el significado de Eddis Educativa para los campanenses, quienes ya lo consideran una referencia ineludible en nuestra ciudad. "Estudiábamos juntos en Eddis. Al principio Karina ni me miraba- cuenta Walter entre risas- Me llevó todo un año que aceptara tomar algo conmigo. Finalmente la pude conquistar" -dice mientras Karina lo pellizca y le hace dar un respingo. El resultado de esa unión y de su aprendizaje es un emprendimiento exitoso que hoy llevan juntos adelante en el centro de Campana, y también la dulce Chloe, quien egresó hace poco como extraccionista en Eddis, y ahora hace sus primeras prácticas en un laboratorio local. Trayectoria, esfuerzo, crecimiento sólido, alumnos exitosos y la calidad ante todo conforman el círculo virtuoso de Eddis Educativa, la institución nacida en Campana que hoy es la primera franquicia a nivel nacional, sin olvidar que sus raíces y su corazón siguen creciendo desde la avenida Rocca en Campana. Para finalizar, su director Mario Smith expresa: "Agradezco a nuestros alumnos, al cuerpo de profesores, al personal administrativo y auxiliares, y a todo el personal de Diegep Regional 11 que nos apoyó en todo momento". Y cita con visible emoción: "¡Gracias totales!"



Director Mario Smith en un break de una Jornada de Capacitación a Franquicias Eddis de todo el país.