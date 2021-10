Una Verdadera Experiencia Religiosa

Además de sacramento, el matrimonio es un íntimo y profundo compromiso con la felicidad y el bienestar del otro. Si los cónyuges llegan a él en plena comunión con Dios, difícilmente fracasen como pareja. En este vigésimo séptimo domingo del Tiempo Ordinario, corresponde la lectura del Evangelio según San Marcos, Capítulo 10, versículos del 2 al 16. "En esto se le acercaron unos fariseos y, para tenderle una trampa, le preguntaron si está permitido al marido separarse de su mujer. 3 Jesús les contestó: — ¿Qué les mandó Moisés a ustedes? 4 Ellos dijeron: — Moisés dispuso que el marido levante acta de divorcio cuando vaya a separarse de su mujer. 5 Jesús entonces les dijo: — Moisés escribió esa disposición a causa de que ustedes son incapaces de entender los planes de Dios; 6 pero Dios, cuando creó al género humano, los hizo hombre y mujer. 7 Por esta razón, dejará el hombre a sus padres, [se unirá a su mujer] 8 y ambos llegarán a ser como una sola persona. De modo que ya no son dos personas, sino una sola. 9 Por tanto, lo que Dios ha unido no deben separarlo los humanos. 10 Cuando volvieron de nuevo a casa, los discípulos preguntaron a Jesús qué había querido decir. 11 Él les contestó: — El que se separa de su mujer y se casa con otra, come­te adulterio contra la primera; 12 y si una mujer se separa de su marido y se casa con otro, también comete adulterio. 13 Llevaron unos niños a Jesús para que los bendijese. Los discípulos reñían a quienes los llevaban; 14 pero Jesús, al verlos, se enojó y les dijo: — Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es para los que son como ellos. 15 Les aseguro que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. 16 Y estrechaba a los niños entre sus brazos y los bendecía poniendo las manos sobre ellos". "La voluntad original de Dios –dice el padre Rufino Giménez Fines- es muy clara: varón y mujer serán una sola carne. Se amarán y construirán sus vidas juntos. La dignidad de ambos es indiscutible: hombre y mujer son distintos en múltiples sentidos y ahí radica la riqueza del matrimonio, porque siendo distintos se complementan. En sus palabras, Jesús corrige a Moisés y establece el principio de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre… en la época de Jesús, el divorcio era un mal necesario, pero que había que reglamentar para el bien de la sociedad, permitiendo a la mujer volver a casarse. La idea bíblica es clara: como ideal está contra el repudio, pero en algunos casos, ante relaciones desastrosas o tóxicas, permite el divorcio. Jesús quiso sacudir las conciencias y desenmascarar las injusticias que se escondían detrás del derecho matrimonial judío. Quien se casa, debe amar y dar seguridad a su mujer. No utilizarla y luego despedirla. El matrimonio es una comunidad de vida que se entiende como clave de comunión total y permanente… Nadie se casa para poder divorciarse algún día. Ambos quieren ser felices y sostener el amor para toda la vida". "Si estamos de acuerdo con lo anterior, podemos decir también que las parejas de casan con una deficiente preparación, convencidas que basta solamente el amor que se tienen y que lo demás vendrá solo o por añadidura. Lo cierto es que vivir en pareja matrimonial es todo un proceso y una decisión de vida. Supone un aprendizaje a lo largo del tiempo porque en ese camino se plantearán problemas y conflictos que deberán resolver juntos. Vivir en pareja implica no sólo amarse, supone saber convivir, aprender a juntar ideas y propuestas, pensar juntos respetando la individualidad del otro, superar conflictos personales que se arrastran desde la propia familia originaria. Hay que saber expresar los propios sentimientos, estar dispuestos a ser corregidos por la propia pareja. Para eso debe haber mucha comprensión, estar juntos y unidos. Cuando una pareja no puede entenderse, significa que se ha llegado al final de un proceso que comenzó mucho tiempo atrás. El egoísmo, la indiferencia, el trato frío, disputa, falta de respeto, o simplemente desgano o falta de interés de uno hacia el otro… al punto de no querer volver al hogar luego de una jornada. A veces la convivencia es un verdadero martirio, que destruye a la pareja como personas e incluso afecta a los hijos. El matrimonio es, primordialmente, una vocación de servicio. Ahí ambos viven aquello de una sola carne. El matrimonio va por el camino del crecimiento mutuo y de complementariedad, en busca de la felicidad del otro. Son dos corazones bendecidos y transformados por Dios: el amor todo lo puede. Todo es posible si existe el amor, porque el matrimonio, además, es un sacramento, es decir, un vehículo directo de la gracia de Dios. Finalmente, la tierna escena de Jesús y los niños, no necesita explicación alguna. En todo caso, los que deben dar explicaciones son algunos adultos de cómo tratan a sus niños. En todo caso, volveremos siempre a la misma respuesta: la falta de Dios, es decir de amor, en nuestras vidas", concluye el cura párroco de Nuestra Señora del Carmen.