"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

3 de Octubre de 2021 - Año II - Edición Nº 152 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina MÁS BENDICIONES PARA NUESTRA DIÓCESIS En la mañana del sábado 2 de octubre, día de los Santos Ángeles Custodios, en la parroquia de San Antonio de Padua en Areco, nuestro querido amigo Jorge Meneghello recibió la ordenación sacerdotal por imposición y oración consecratoria de nuestro obispo Mons. Pedro Laxague. Con un templo preciosamente engalanado se realizó la solemne ceremonia, con la presencia de numerosos sacerdotes, diáconos y fieles. En su homilía Mons. Pedro reflexionaba sobre las palabras de Jesús: "Yo soy la luz" y quiere que nosotros seamos luz, no por nuestros méritos, ni porque seamos perfectos sino porque nos dejamos iluminar por Jesús. No escondamos esa luz. La función del pastor es ayudarnos a que seamos luz para todos. Y dirigiéndose directamente a Jorge le dijo: Hoy el Señor te unge con el presbiterado para que seas pastor de esta comunidad, para que ayudes a que todos se reconcilien y caminen juntos, sabiendo que todos somos pecadores pero que el Señor nos nos perdona y ayuda. Luego de la bendiciones nuestro Padre Obispo les pidió a todos los fieles: "Cuídenlo mucho, así como él los cuida a Uds." La ceremonia fue declarada de interés municipal por ser Jorge Meneghello el primer sacerdote que es ordenación la ciudad de San Antonio de Areco desde su fundación en 1730. Señor, te pedimos que sigan prodigando nuevas vocaciones para nuestra Iglesia.

XV MISIÓN JUVENIL DIOCESANA El viernes 1º de octubre por la noche, con un Encuentro virtual la Pastoral de Juventud y Vocacional de la Diócesis Zárate - Campana se inició la XV Misión Juvenil Diocesana. La oración del Papa Francisco sobre San José durmiente ha sido el marco de referencia de los misioneros: "Al igual que San José, una vez que hemos oído la voz de Dios, debemos despertar, levantarnos y actuar, en familia hay que levantarse y actuar. La fe no nos aleja del mundo, sino que nos introduce más profundamente en él. Es muy importante." - Papa Francisco en su Devoción. El sábado, los jóvenes de Catedral Santa Florentina y los Exploradores en la capilla San Juan Bosco recorrieron las calles del barrio Lubo de Campana llevando el mensaje de Jesús a los vecinos por la noche volvieron a reunirse por la redes en la Gala de la Misión. El domingo volverán a virtualmente con jóvenes de otras parroquia. En el cierre de la Misión de Catedral se celebrara la misa en la Capilla San Juan Bosco. Damos gracias a los jóvenes de la diócesis que realizaron tan significativo gesto misionero. ¡¡¡Qué Dios los bendiga!!!

DIA MUNDIAL DE LAS PERSONAS MAYORES 1º de octubre La vocación de los mayores es ser raíz, memoria viva, guardianes y transmisores de una herencia fundamental para la vida del Pueblo de Dios entre los pueblos de la tierra. Partimos de que existe una espiritualidad y una vocación específica para las personas de edad. Esta etapa de la vida va acompañada de una espiritualidad relacionada, la persona mayor es más consciente de sus límites, se vuelve más realista , aprende a caminar el día presente. Lo que suele conducir a un encuentro o un redescubrimiento de Dios. Por lo tanto, el envejecimiento es una oportunidad para crecer en espiritualidad, y para hacer más fuerte el amor a Dios y a su familia, amigos y comunidad. Esa espiritualidad necesita ser cultivada, profundizada y muchas veces descubierta. Esa espiritualidad ayuda a cultivar actitudes humanas saludables, formas de conducta activa, sociable y sonriente. Esos comportamientos que distinguen a la persona mayor de los viejos. Es importante comprender la importancia que tienen las generaciones anteriores para trasmitir su cultura y también para colaborar en la misión evangelizadora. "Imagino a los mayores -dice el Papa Francisco - como el coro permanente de un santuario, en el que sus oraciones y alabanzas sostienen a toda la comunidad ocupada en los trabajos de la vida". Las expresiones de la religiosidad popular son formas muy concretas de espiritualidad en la vida de los mayores, que constituyen formas privilegiadas de transmisión de la memoria y de las raíces profundas del pueblo fiel. Esta sabiduría se transmite de generación en generación, las experiencias de su vida, su historia familiar, y la de su pueblo. Hoy en día es frecuente que las personas mayores siguen activas y tienen su protagonismo en nuestras comunidades. Muchos ocupan buena parte de su tiempo en voluntariados, algunos son alma y motor de instituciones. Es importante encontrarles el espacio y crear ámbitos para los encuentros y las reuniones entre mayores, sin descartar la riqueza del trabajo compartido con los más jóvenes y los niños. CAMBIO DE HORARIO DE LAS MISAS PRESENCIALES A partir del 1º de octubre, las misas presenciales en nuestra parroquia se celebran los Lunes a Sábado - 19:00 hs - Domingo - 11:00 y 19:00 hs. Llegar con tiempo para cumplir con el protocolo de seguridad.