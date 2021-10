TURISMO PISTA: La categoria está presentándose este fin de semana en el autódromo de Concepción de Uruguay con otro parque interesante de autos donde televisa desde las 10.30 hs Carburando por Canal13. PARTICIPAR: En esta competencia está participando el zarateño Leandro Cracco, de Campana Sebastian Signore y de Los Cardales Claudio Cruzado. VISITAR: Siguen los trabajos en el circuito de San Andres de Giles y tiene un peso pactado y se cree que antes de fin de año se podrá visitar el mismo que ahora está en el predio en Ruta 7 y Ruta 41 lugar habilitado para tal emprendimiento. CURSO: Los amantes de los fierros de dicha ciudad aseguran que en principio debería haber un campeonato de la zona y darle curso para empezar el mismo para tener todo muy bien encaminado para cuando se puede llevar las categorias zonales a correr por los diferentes campeonatos. VICTORIA: Viene de correr en el circuito de Marcos Paz en la última fecha del campeonato de los ciclomotores donde el representante campanense Fausto Ciaponi se quedó con la victoria con la moto que atiende su padre y su abuelo. ALCANZAR: Por su parte Lisandro Acosta también representó a Campana y el joven alcanzó el segundo lugar y subió al podio con la atención de su ciclomotor su papá Pipi Acosta. VOLVER: Desde Los Cardales el joven Torres volvió a ganar otra competencia poniendo de cara este buen momento en la Clase 50 CC libre también con la atención de su ciclomotor por parte de Pepi Acosta. SALUD: Quien tenia todo preparado para sumarse al mundo de los ciclomotores el ex campeón Enea Ciaponi que queria hacer esta temporada pero un problema de salud lo dejó sin chances al menor en este presente confirmando parte del equipo de la familia Emma. DEJAR: Y llegó el momento de dejar el karting por el auto por parte de Ignacio Lopez que desde hace algún tiempo se buscaba esta posibilidad. PROBAR: Y en este arranque estará con el auto de Burgos quien le alquiló y listo para correr en la Clase TC 1100 de Alma con el cual ya probó en el autódromo de Dolores con resultados positivos lo que dejó muy conforme en todos. PROXIMA: Lo concreto ya se anotó en la categoria Alma donde utilizará el numero 32 en los laterales y se trabaja para ver si pueden estar en la próxima en Dolores con la atención del equipo de Burgos y su papá Marcelo. IDEA: La idea es tener en claro como Ignacio se acomode en la categoria, si le gusta y si todo se mantiene como se desea en algún momento comprarle el auto a Burgos para tener su propio equipo de cara al futuro. ALEGRIA: Los muchachos del Club Cañon 4x4 viene de participar en el predio donde el representante local Nicolas Lombardi se quedó con el triunfo en su clase con su camioneta "La Ciruela" como la llaman y quedo mucha alegria en la tripulacion. NAVEGANTE: Y no era para menos para Don Nicolas este triunfo dado que tuvo como navegante nada mas ni nada menos a Sandro Ariu el rey de las berenjenas que disfrutó también esta competencia. AUSENCIA: La ausencia de Ariú con su Jeep tiene que ver con los cambios que realiza con su vehículo lo que lo llevó a otra clase y lamentablemente no tuvo un parque acorde para realizar esta competición. INVITADO: En nota televisiva en el programa Motosport el piloto local Sebastian Abella ya confirmó a su piloto invitado para la próxima carrera del Top Race que será con invitados y Alberto Jaime aquel campeón en la Clase Dos de Alma y actual piloto del Mouras estará ocupando esa butaca. ALCANZAR: La categoria enduro Baires viene de correr en el escenario de Junin donde el campanense Ariel Melon volvió a alcanzar un podio con un tercer puesto y llevar puntos importantes para el campeonato que lo tiene como los protagonista con la atención de la moto por Debesa y su equipo. CABALA: Continuando con Melon acaba de incorporar a su hijo Rafael que con sus pequeños año y medio de vida ya se mostró en zona de boxes arriba de su motorista y dicen que es la nueva cábala de la estructrura. PROXIMA: Siguiendo con la categoria enduro Baires su próxima carrera puede llegar a concretar en la ciudad de Campana dado que hubo algunas intenciones de realizar en la cuna del primer auto argentino. DECISION: Esto será un disparador para saber si Nestor Ceña tomó la decisión de volver a la categoria como ya corrió este año en General Alvarez dado que la moto está terminada de la mano del cordobés. AMARGO: Sin duda fue la carrera que descartar Juan Pablo Galliano en el autódromo de Gualeguaychú donde si bien hubo dos carreras no pudo participar en algunas de ellas lo que dejó un sabor amargo para todo el equipo donde se perdieron muchos años para el campeonato. ALCANZAR: El zarateño corrió en la Clase Ligth del TC Bonaerense y Aleotti en su final alcanzó el puesto décimo segundo con el motor que atiende su padre Bruno Aleotti. SUMARSE: El equipo de Crespi desde la próxima fecha se sumará a la categoria formula Renault lo que sin duda la llegada provoca mucha alegria a todos. PICADAS: No está claro que pasen entre los muchachos que son parte de esta propuesta dado que hay un cierto malestar por la organización de las picadas en el predio de San Pedro donde se espera que se pueda revertir. PUESTO: El campanense Iñaki Murillo participó en su categoria en los Jeep 4x4 en el predio de Pilar donde quedó en el puesto tercero. SEXTO: El regreso de Braunh Donamari se concretó en la categoria TC Bonaerense en la Clase Ligth donde el auto de siempre terminó sexto con la motorización de Leo Scocossa. TIO: Por su parte Maximiliano Donamari también corrió su final en la Clase Light el representante de Zárate la bandera a cuadro lo encontró en el décimo sexto puesto lo que auguran que el tio de Braun se lo vio contento. PREPARADO: En la calle Urquiza aseguran que todo está bajo control y el Fiat Uno de Agostino Giordano está preparado para llegar a Dolores con todas las posibilidades de seguir creciendo como el piloto Agostino asegura en cada posibilidad que tiene de aclarar. OCTAVO: Cristian Falivene volvió a la alta competencia tras varias temporadas y se sumó a su chasis para la Clase C del Bonaerense donde en su final terminó en el octavo lugar con su equipo entre otros koscoz y el vasquito Iturri. LUGAR: En cuanto a su hijo Emiliano corrió en la otra final en Gualeguaychú con el mismo auto y terminó en el lugar décimo segundo con el mismo equipo de su padre Cristian. BINOMIO: La intención de la dinastía es seguir casi hasta fin de año y armar un binomio para realizar cada vez que se pueda hacer una competencia cada uno con la motorización de Juanjo Tártara. FECHA: 10 de octubre es la fecha para la octava carrera para el campeonato de la categoria Kart Plus para todas sus clases que fue confirmada por los dirigentes de esta propuesta de la escuela del automovilismo. LLEGO: El Super TC 2000 viene de correr en el autódromo de San Juan donde el campanense llegó décimo segundo en la categoria clasificatoria para luego en la final quedar séptimo con el Renault del equipo oficial. TC: La categoria llega este fin de semana por otra carrera del campeonato al autódromo de San Luis donde se da la habilitación para diez mil espectadores. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. DAÑADO: Todo había arrancado de la mejor manera para Fernando Rivas en el autódromo de Gualeguaychú en la carrera de la Clase Ligth del Bonaerense y ese viernes en plena prueba libre un rival lo chocó de atrás cuando intentaba ingresar a pista lo que dejó el auto tan dañado que debió volverse sin poder correr. Mal fin de semana para el representante de Zárate. FIESTA: Finalmente la próxima fiesta del automóvil se desarrollará el 28 de noviembre frente al museo del automóvil hasta la plaza por la avenida Dellepiane. TC PISTA: La categoria está visitando este fin de semana el autódromo de San Luis para desarrollar otra competencia del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. HERMANOS: Arrancó el campeonato de la categoria Iame en el kartódromo de Ciudad Evita y en la clase cadete los hermanos Panetta fueron parte de la misma donde Santino ganó y Bautista llegó tercero. PRESENTAR: La categoria GT900 se presentó en el autódromo de Gral. Belgrano y el representante de Zárate Ivan Gonzalez participó en la Clase A con su fitito quedando segundo en la primera carrera y llegando decimo quinto en la segunda. CUARTO: Los chasis del Regional llegaron al autódromo platense y el piloto local Gastón Fernandez en su mejor performance en el año llegó cuarto en la final con el Chevrolet con la motorización de Sccocossa y el chasis a cargo de Willy Pierci. MODELO: Como suele suceder los modelos nuevos de las motos electricas ya llegaron en la esquina de Alberdi y Rawson con una gama de motos para las tres terminales que allí se comercionalizan con buenos créditos personales. LLEGAR: Pablo Savastano está entusiasmado con el Ford K casi listo para la próxima carrera en la Clase Tres de la categoria Alma en Dolores, esperan llegar lo que marcará el retorno del campeon. ENTENDER: Nestor Benitez a bordo de su Chevrolet iba a participar el pasado domingo en Colon pero al final el equipo entendió esperar a la próxima en el autódromo de Roque Perez para representar el chasis bien elaborado en su taller de Zárate. MANERA: En el equipo de Gaston Fernandez para llegar de la mejor manera en lacarrera delTC 1100 de Alma se viene trabajando con su padre Guillermo en el chasis para tener el auto competitivo que desea la familia del gallego.

