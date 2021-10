Los Tricolores se impusieron 32-22 como locales ante San José. En la próxima fecha enfrentarán a Banco Hipotecario.

Por la novena fecha del campeonato de Tercera División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana se impuso 32-22 como local ante San José. Por su parte, la Intermedia venció 22-12 a San José.

Así, los Tricolores lograron su tercera victoria consecutiva en este torneo en el que solamente cayeron en dos ocasiones (en su debut ante Los Pinos y en la cuarta fecha con Porteño). De esta manera, Ciudad acumula seis triunfos (Los Molinos, Vicente López, Ezeiza, Náutico Arsenal Zárate, Varela Jr y San José), dos derrotas y un empate (Beromama) que, con 26 unidades, lo ubica en el 5° puesto de la tabla de posiciones.

En este encuentro disputado el día de ayer, la formación dispuesta por los entrenadores Sebastián García y Alejandro Calvi fue la siguiente: Franco Casanova, Nicolás Fernández, Ariel Molina, Matías Flammini, Leo Correa, Gabriel Pujol, Adrián Lugo, Francisco Cuevas, Martín Lescano, Franco Damiano, Franco Velázquez, Carlos Díaz, Enrique Peralta, Facundo Cerdá y Nazareno Alaguibe.

En el primer tiempo, los jugadores Tricolores que convirtieron fueron: Molina (try+2 Peralta), Díaz (try), Peralta (try y penal). En el segundo tiempo: Correa (dos tries +2 Damiano).

Los demás resultados de la novena fecha fueron: Náutico Arsenal Zárate 38-10 Tiro Federal de Baradero, Ezeiza 14-72 Los Molinos, Los Pinos 43-15 Beromama, Banco Hipotecario 13-41 Varela Jr y Vicente López 12-26 Porteño.

Con estos marcadores, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Porteño, 38 puntos; 2) Varela Jr, 36 puntos; 3) Los Molinos, 34 puntos; 4) Los Pinos, 33 puntos; 5) Ciudad de Campana, 26 puntos; 6)Banco Hipotecario, 25 puntos; 7)Vicente López, 16 puntos; 8) Beromama, 16 puntos; 9) Náutico Arsenal Zárate, 15 puntos; 10) San José, 12 puntos; 11) Tiro Federal de Baradero, 4 puntos; 12) Ezeiza, 1 punto.

En la próxima fecha, Ciudad enfrentará a Banco Hipotecario.

Por otra parte, los demás partidos que se disputarán serán: Varela Jr vs Los Pinos, Porteño vs Ezeiza, Los Molinos vs Náutico Arsenal de Zárate, Beromama vs Vicente López y Tiro Federal de Baradero vs San José.