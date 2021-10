Diego Gómez convirtió el gol que forzó la definición por penales, en los cuales el equipo campanense perdió 3-2. Tras una prolongada espera desencadenada por la pandemia, este mes comenzaron a disputarse los Cuartos de Final de la Copa Federación Norte 2020. Así, Atlético Las Campanas regresó al campo de juego y se enfrentó a Paraná de San Pedro por un lugar en las semifinales. La ida se jugó en el estadio Carlos Vallejos de Puerto Nuevo, donde el equipo campanense perdió 1-0 por un gol tempranero de Juan Cruz Corradini. Esta derrota obligaba al conjunto local a ganar para avanzar a la siguiente fase. Por otra parte, la victoria le advertía a los Albirrojos que no debían descuidarse en su cancha. Este martes, se disputó el partido de vuelta de Cuartos en el complejo deportivo Jorge Delfor Suárez, lugar al que Atlético Las Campanas arribó enfrentándose a diversas adversidades. Por un lado, había jugadores, entre ellos los dos arqueros, que no podían estar presente por temas laborales. Por otra parte, antes de comenzar el encuentro, el arquero titular Emmanuel Coesta tuvo una lesión por lo que lo tuvo que reemplazar un jugador de campo que fue Roberto Sosa. El adversario tuvo sus chances para abrir el marcador pero no las supo aprovechar además las expulsiones de Sergio Torrens y Juan Cruz Corradini impactaron en su juego. Lo que propició que Atlético Las Campanas se adueñara de la pelota y acorralara a los locales. Cuando faltaban cinco minutos para el final Diego Gómez abrió el marcador y provocó que la definición del semifinalista fuera desde el punto de penal. Después de que Francisco Espíndola errara, Franco García puso en ventaja al equipo. Luego César Machena emparejó la serie y el arquero Albirrojo Emiliano Piri contuvo el disparo de Franco Otta. Facundo Arrieta y Claudio López convirtieron sus respectivos penales pero Orlando Sosa erró y Jonathan Ramón puso arriba al adversario. Finalmente Piri atajó el remate de Sosa y sentenció la victoria de Paraná 3-2. La formación de Atlético Las Campanas para este partido fue: Roberto Sosa; Leonel Montani, Agustín Godoy (Gustavo Acuña), Damián Arce, Marcelo Dorregaray (Claudio López); Franco Rodríguez (Franco García), Alejandro González, Diego Gómez; Lucas Queipo (Franco Otta), Orlando Sosa y Enzo Ramallo. El DT Sebastián Farías manifestó su agradecimiento tanto a los jugadores como a los dirigentes y a las personas que lo ayudaron en la parte técnica y organizativa. Además expresó que valoró mucho la situación que tuvo que afrontar Roberto Sosa de atajar en una instancia tan decisiva. "Me siento orgulloso porque en todo momento fueron a buscar el resultado, el pasaje a la fase final, pero lamentablemente no se dio porque, a veces, los penales son un poco de suerte y un poco mérito". Y añadió: "Hay que dar vuelta de página y seguir. Ahora hay que afrontar el comienzo de la liga que empieza pronto".

