Breves: Deportivas

SE DESPIDIÓ SCHWARTZMAN En el día de ayer Diego Schwartzman cayó 6-1 y 7-5 frente al ruso Andrey Rublev y se despidió del ATP 250 de San Diego. Luego de un flojo arranque con la amplia diferencia del primer set producto de tres quiebres a favor del ruso, el segundo set parecía inclinarse de la misma manera tras la pérdida del servicio del Peque en el sexto game. Pero se repuso e intentó llevar todo a un tie break, aunque Rublev golpeó en el momento indicado y se lo llevó 7-5. A pesar de la derrota, los puntos obtenidos permitirían a Schwartzman ascender al puesto 12 del ranking mundial.



PARA EL OLVIDO Ayer, Los Pumas finalizaron su participación en el Rugby Championship con otra dura derrota frente a Australia, 32-17, en la última fecha del certamen 2021. De esta manera el equipo albiceleste no logró ningún triunfo en el torneo. El cierre de Los Pumas en el torneo fue similar a lo que ocurrió en todo el certamen, dado que nunca pudo dominar el juego, mostró muchas falencias en el tackle y cometió errores en exceso. Australia fue sólido en todas sus líneas, con una idea bastante clara, y Argentina nunca pudo generar nada nuevo. SE BUSCARÁ EL BRONCE Ayer, la Selección Argentina cayó 3-0 ante Rusia, en la semifinal del Mundial de Vóley Sub 21. No jugó un mal partido, pero se encontró con un rival que estuvo con todas las luces. El equipo dirigido por Martín López e integrado por el campanense Ramsés Cascú cayó ante los rusos con parciales de 27-25, 28-26 y 25-17. Mañana, desde las 11.00, Argentina se enfrentará a Polonia (que perdió ante Italia por un ajustado 3-2) por la medalla de bronce. Esta generación buscará nuevamente un podio después de haber conseguido la medalla de bronce en el Mundial Sub-19 de Túnez 2019. El encuentro se podrá seguir por la cuenta de YouTube de Volleyball World.