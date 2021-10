Esta tarde, desde las 15.00, los Auriazules jugarán contra Cambaceres en el estadio Doce de Octubre.

Por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Primera D, Puerto Nuevo visita esta tarde a Defensores de Cambaceres. El partido comenzará a las 15.00, en el estadio Doce de Octubre ubicado en Ensenada, y contará con el arbitraje de Adrián Núñez Rodríguez. Asimismo, el cuarteto arbitral se completa con los asistentes Damián Olivetto y Gonzalo Cubillas y con "el cuarto" Hermes Gigante.

Los Auriazules arriban a este encuentro después de vencer 3-0 a Deportivo Paraguayo, con doblete de Rodrigo Martínez y un gol de Santiago Ojeda, en el Estadio Juan Antonio Arias de Liniers. Así, en lo que va del torneo, lleva dos victorias y un empate que lo posicionan en el 2º puesto de la tabla de posiciones detrás de Sportivo Barracas por diferencia de goles. Además, el Portuario continúa estirando su invicto iniciado en el Torneo Apertura.

Por su parte, Cambaceres llega a este partido luego de empatar 1-1 con Argentino de Rosario. En cuanto al torneo, Camba ganó un partido y empató dos por lo que se ubica en el 5º puesto.

Los demás partidos que se disputarán esta tarde son: Sportivo Barracas vs Deportivo Paraguayo, Lugano vs Juventud Unida, Yupanqui vs Deportivo Muñiz, Liniers vs Central Ballester, Argentino de Rosario vs Centro Español.



Foto: Esta tarde, desde las 15.00, Puerto Nuevo enfrentará a Cambaceres.

EL HISTORIAL

Por Gustavo Belsué

ENCUENTRO Nº 7. En 6 partidos, Puerto Nuevo ganó una vez y Defensores de Cambaceres logró 4 victorias. Empataron en una ocasión. El Portuario convirtió 6 goles mientras que el conjunto de rojo marcó 14.

COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 3 partidos: el equipo de nuestra ciudad (4 goles) y el cuadro de Ensenada (6 goles) ganaron en una oportunidad. Empataron una vez.

COMO LOCAL DEFENSORES DE CAMBACERES. En 3 encuentros: Cambaceres se impuso en todos los partidos (8 goles). Por otra parte, Puerto Nuevo convirtió 2 tantos.

EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado miércoles 16 de junio, por la 4º fecha del Torneo Apertura, Puerto Nuevo empató 1-1 con Defensores de Cambaceres. Enzo Ritacco abrió el marcador mientras que Sebastián Ferrario igualó el partido. El guardameta portuario, Javier Balbuena, contuvo un penal a Leonel García.

EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El domingo 2 de marzo de 2020, por la 4º fecha del Torneo Clausura de la Primera D de la temporada 2019/20, Puerto Nuevo perdió 2-0, los goles los convirtieron Leonel García desde el punto de penal y Matías Samaniego.

APOSTILLAS. Puerto Nuevo acumula 4 partidos sin ganarle a Cambaceres, con 3 derrotas consecutivas y un empate. La única victoria Portuaria se produjo en Campana, el sábado 15 de septiembre de 2018, por la 3° fecha del Campeonato de la Primera D temporada 2018/19, por 2-0 con tantos de Santiago de Correa, siendo el segundo de penal.