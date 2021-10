» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 05/oct/2021 de La Auténtica Defensa. 5 de Octubre de 2021:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ATENCIÓN ZANJAS "Chiflet entre Moya y Berón (barrio Los Pioneros, así se encuentran las zanjas. Necesitamos limpieza. Además esa tierra debería sacarse" escribe María de los Ángeles.



FALTO ALGO "En el día de ayer (por el miércoles pasado) cortaron el césped en la plaza Peyron. Realizaron montículos pero el personal de la Municipalidad no los levantaron" muestra Hugo.



POZOS OLVIDADOS "Estos pozos se encuentran en la calle French entre Chacabuco y Gavazzi. Son dos cuadras olvidadas del barrio Villanueva. Hay reclamos hechos" muestra Héctor.



OTRA DE ZANJAS "Así está la calle Comelli al 100 (Don Francisco). Desde el 2016 no limpian las zanjas" muestra Patricia.

#QuejaVecinal el cartel colocado en Matheu y Colectora Norte barrio Del Pino, no dice contramano, es un cartel viejo que fue de Estacionamiento Escolar tiene colocada una franja blanca encima. @CeMAV_Campana #concienciaVial pic.twitter.com/sb8yWCwKet — Daniel Trila (@dantrila) October 4, 2021