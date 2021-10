» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 05/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Revelan más datos de argentinos en paraísos fiscales









La averiguación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, conocida como Pandora Papers, dejó en evidencia otra vez el patrimonio no declarado y los secretos financieros de argentinos, entre ellos los de la familia Macri. La investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y conocida desde este domingo como Pandora Papers arrojó nuevos datos sobre cuentas de argentinos en paraísos fiscales y expuso otra vez el patrimonio no declarado y los secretos financieros de la familia Macri, al revelar la existencia de la sociedad offshore TNB Investments Limited, creada en Belice en 2016 por Mariano Macri, uno de los hermanos del exmandatario y autor del libro en el que denunció "la trama de poder, política y negocios" del exjefe de Estado y fundador del PRO. TNB Investments Limited no aparece registrada ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Mariano Macri fue su controlador, de acuerdo a la información obtenida en los archivos que fueron analizados por los 150 medios que participan de la pesquisa, por la Argentina elDiario Ar, Infobae y La Nación. Según una fuente que intervino en la conformación societaria, Mariano Macri quería abrir una cuenta bancaria para recibir 2,6 millones de dólares -un pago inicial de 350.000 dólares y treinta cuotas posteriores de 75.000 dólares- como parte de un retiro de dividendos en su rol de accionista de Socma. Con ese fin se constituyó TNB Investments, que inicialmente tuvo un capital de 50.000 dólares, y creada a través del estudio jurídico Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), un bufete de abogados de Panamá que se especializa en los servicios a multinacionales, inversionistas financieros y millonarios, según publicó este lunes el diario El País, otro de los medios que participan del consorcio internacional que este domingo difundió los Pandora Papers.