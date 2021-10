» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 05/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

5 de Octubre de 2021









PREVEN SUBAS El proyecto de Presupuesto 2022 prevé una suba del 68% en las partidas destinadas a la tarjeta Alimentar y del 43% para el plan Potenciar Trabajo, en medio de un escenario donde la pobreza no baja del 40%. En cambio, se proyectan reducciones en partidas para la asistencia a empresas y las compras de vacunas, ante una esperada mejora en el impacto de la pandemia. Economía mantuvo elevadas las partidas destinadas a los programas asistenciales de la Tarjeta Alimentar y el programa Potenciar Trabajo, ambos a cargo del Ministerio de Desarrollo Social. El Gobierno no prevé una nueva ola de Covid-19 y por eso redujo drásticamente algunos programas dispuestos en la emergencia, como el Repro. También reduce el presupuesto para compra de vacunas en relación con la inflación. En el caso de la tarjeta Alimentar -que llega a más de 2,4 millones de personas y se prevé que alcance a 2,7 millones-, el Presupuesto prevé fondos por casi $260.000 millones para el año próximo.



ARRANCÓ ABAJO El dólar blue arrancó la semana con una baja de un peso y cotizó, en promedio, a $186 en un mercado con poca actividad, mientras el minorista, que incluye una carga impositiva del 65%, trepó a $172,15, quince centavos más que el viernes. En el circuito informal, el dólar registra a lo largo del año un avance de 19 pesos, equivalente al 11,4%. Entre martes y miércoles de la semana anterior, el blue alcanzó en su cotización intradiaria un nivel de $187,50 -el más alto del año-, aunque no pudo llegar al récord de $195 alcanzado a fines de octubre de 2020. El billete minorista o "solidario", aquél que los pequeños ahorristas adquieren a través de operaciones de homebanking, cerró a $98,10 comprador y $104,33 vendedor. PROYECCIONES OPTIMISTAS La Organización Mundial del Comercio (OMC) estimó que el comercio internacional crecería este año 10,8%, la suba más alta desde 2010. En la región latinoamericana el aumento será menor, pero mostrará una recuperación luego de tres años de caídas, destacó el informe. Según el organismo internacional, Latinoamérica experimentará este año un aumento del 7,2% en el comercio, y de esta manera empezará a dejar atrás los efectos nocivos de la pandemia de coronavirus. De cumplirse los pronósticos, el comercio mundial superará durante 2021 en 4,9% al verificado en 2019. Según la organización, la estimación para 2022 es que el comercio tendrá un alza del 4,7% frente al 4% que había proyectado en marzo pasado, tras la caída del 5,3% de 2020, por efecto directo de la pandemia. ABANDONADO Un bebé de un año y medio que lloraba y a los gritos en la parte trasera de un auto estacionado cerca de la plaza Azcuénaga en La Plata, fue rescatado este lunes por personal de la Policía bonaerense, que tuvo que romper el vidrio para asistirlo. Fuentes policiales informaron que la mamá, de profesión docente, cuando vio a los uniformados, se mostró muy ofuscada y pretendió agredirlos, por lo que fue aprehendida por resistencia a la autoridad y también por abandono de persona. Los investigadores sospechan que la mujer habría dejado a su hijo dentro del vehículo para asistir a un centro de estética de la zona para hacerse las uñas. PREMIADOS Los científicos estadounidenses David Julius y Ardem Patapoutian fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por "por sus descubrimientos de receptores para la temperatura y el tacto". El premio es uno de los reconocimientos globales más buscados y otorga la entrada a uno de los clubes más prestigiosos del mundo. La Asamblea del Nobel dijo en un comunicado de prensa el lunes que "los descubrimientos fundamentales de los galardonados con el premio Nobel de este año en fisiología o medicina han explicado cómo el calor, el frío y el tacto pueden iniciar señales en nuestro sistema nervioso". "Los canales iónicos identificados son importantes para muchos procesos fisiológicos y enfermedades", informa la CNN.