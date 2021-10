Mi nombre es Leticia. Vengo de Capital del Hospital Pirovano, soy paciente oncológico. Necesito Cobrar en el Banco Nación, no pude hacerlo por cajero porque me dice Pin Incorrecto. Llamo para que me blanqueen el Pin Clave y no me quieren atender. Me Acerco al Banco para que me atiendan por Caja y no atienden. Yo tengo que volver a internación y me tengo que retirar de Campana sin cobrar. Tengo que pagar un alquiler en esta ciudad y no lo puedo hacer. Solo pido un poco de consideración.

Leticia Gomez

DNI 21476872