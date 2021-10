» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 05/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Para el 2040:

El riesgo de desarrollar algún tipo de cáncer antes de los 75 años podría alcanzar el 30% de la población mundial













Según un análisis hecho por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), 28.4 millones de personas serían diagnosticadas con cáncer durante el 2040. La innovación sobre el tratamiento será la clave para enfrentar este desafío. En las próximas dos décadas se prevé que el cáncer será la primera causa de muerte a nivel mundial, con 28.4 millones de casos nuevos durante el año en 2040. Ninguna otra enfermedad, ni siquiera las de origen infeccioso, causan tantas pérdidas de vida, de productividad y de costo económico y social como las oncológicas. Después de las enfermedades cardiovasculares, el cáncer es la segunda causa de muerte en América Latina. Según datos publicados por el Instituto Nacional del Cáncer, se diagnostican más de 125 mil nuevos casos por año en Argentina con 65 mil fallecimientos por esta causa. A nivel global el número anual de muertes podría ascender a 16,4 millones para el 2040. Uno de los retos prioritarios en la lucha contra el cáncer es reforzar la investigación oncológica como factor esencial para frenar la progresión de la enfermedad y mejorar la supervivencia y calidad de vida de las personas afectadas. En pos de esos objetivos, es crucial la investigación científica y el avance en medicina de precisión y terapias génicas que contribuyan a la disminución de la mortalidad y beneficien a la sociedad. El futuro en el tratamiento del cáncer La terapia convencional contra el cáncer suele tener efectos secundarios. La quimioterapia, por ejemplo, mata muchas células cancerígenas, pero también células sanas. El objetivo de los tratamientos modernos es atacar directamente los mecanismos anormales y los impulsores del tumor y limitar así el daño al tejido sano circundante. Como estos tratamientos atentan específicamente contra la naturaleza única del tumor, los pacientes podrían experimentar menores efectos secundarios. Debido a las formas multifacéticas del cáncer, la medicina de precisión tiene en cuenta la variabilidad de los pacientes y busca las alteraciones genómicas que impulsan un cáncer específico, lo que permite a los médicos adaptar y orientar mucho mejor el tratamiento para cada persona de manera individual. Es por ello, que Bayer está liderando la revolución en el tratamiento con la oncología de precisión. Con nuevas drogas revolucionarias, que puedan retardar la proliferación de las células cancerígenas, investigar en profundidad el tumor, y determinar el tratamiento más indicado para cada paciente. Al respecto, Hector Miranda, Director Médico en Bayer para Cono Sur, MN 72528, sostuvo que "Estamos próximos a lanzar un compuesto altamente efectivo ya que se trata de un nuevo medicamento contra el cáncer que es el primero en diseñarse desde el principio para combatir una mutación genética específica, no un tipo de cáncer de alguna localización particular. Está diseñado y aprobado para tratar los cánceres que surgen en cualquier parte del cuerpo y que tienen una cierta característica genética". Liderar este nuevo campo de innovación médica requiere crecientes inversiones en terapias oncológicas que impacten positivamente en la calidad de vida de las personas. Es por eso, que Bayer, comprometida con el avance de opciones terapéuticas, científicas e innovadoras, adquirió recientemente Noria Therapeutics & PSMA como también Vividion Therapeutics para seguir robusteciendo su proyección de innovación en oncología. La adquisición de Noria Therapeutics & PSMA le permitirá a Bayer profundizar en soluciones para tratar el cáncer de próstata, el segundo diagnosticado con mayor frecuencia en los hombres. Se trata de un desarrollo innovador - aún en estudio clínico - que aportaría una opción terapéutica para un estadio de cáncer que hasta hace poco no tenía tratamiento. Por otra parte, la compañía amplía su plataforma de descubrimiento de fármacos mediante la adquisición de Vividion Therapeutics con un portafolio de quimioproteómica de vanguardia. El abordaje único de Vividion identifica nuevas proteínas que producen o facilitan la aparición de enfermedades oncológica y desarrolla fármacos que pueden actuar sobre ellas. Esto permite generar compuestos novedosos, primeros en sus clases, en indicaciones de alta necesidad médica insatisfecha. La tecnología de Vividion ya ha demostrado su aplicabilidad preclínica en oncología y enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico, con potencial para expandirse a áreas terapéuticas adicionales. Ambas adquisiciones son fundamentales para el desarrollo de tratamientos y medicamentos innovadores que brinden a los pacientes una mejor calidad de vida, teniendo en cuenta que en el futuro no habrá una solución única y los enfoques de tratamiento serán muy específicos, adaptados para tratar en forma individual el caso de cada persona.





Investigación contra el cáncer