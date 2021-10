» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 05/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Empresas Unicornios; ¿Por qué este nombre?

Por Julio N. Carreras













Julio N. Carreras

Hemos escuchado este nombre en la mitología, pero nunca pensamos que podría llegar a ser utilizado en la época de la informática para definir a empresas triunfadoras en el área económica mundial. Antes de entrar en nuestro tema específico, trataremos de ver si este cuadrúpedo de leyenda existió realmente en algún momento de la vida animal de la tierra. Tal como lo conocemos actualmente, o sea hoy, se considera que nunca existió, no obstante hace alrededor de 350.000 años atrás, existieron algunos animales que podrían ser por los cuales se creó su leyenda. El unicornio es una criatura mitológica del folclore europeo representada habitualmente como un caballo blanco con patas de antílope, ojos y pelo de cabra y un cuerno en la frente. En las representaciones modernas, sin embargo, es idéntico a un caballo, solo diferenciándose en la existencia del cuerno. La historia del unicornio occidental puede trazarse desde la descripción que de él hiciera el erudito griego Ctesias de Cnido, en la segunda mitad del siglo V a. C. Ya en la edad contemporánea, el unicornio como gran caballo blanco "mágico", con un solo cuerno en medio de la frente, inspira historias de fantasía y magia, especialmente para los niños. Después de este recuerdo mitológico, veremos porqué se consideró usar este nombre para conocer un tipo muy especial de startups llamándolas "empresas unicornios." Estas surgen ante necesidades propias del cambio económico mundial, y se vienen desarrollando con gran éxito en la economía de la última década en las comunicaciones, la logística y los servicios financieros. Es difícil de encontrar una palabra que refleje todas o la mayoría de las virtudes que signifique una palabra. UNICORNIO, para sus creadores representaba lo que querían que fueran estas startups. El unicornio es un animal mágico de carácter noble, puro y con un significado espiritual. Entre sus supuestas cualidades mágicas estaban el: Transmitir calma / Brindar paz interior / Dar sentido de la justicia / Otorgar sentimiento de Independencia y libertad / Crecer la sabiduría / Dar serenidad para superar todos los obstáculos o para no alterarse / Aprender a buscar las soluciones más justas a los problemas cotidianos / Es un símbolo que da fortaleza y rectitud de comportamiento. Una "empresa unicornio" se considera es aquella que supera una valuación de mercado de mil millones de dólares y que aún no cotiza en la bolsa. Para quienes se creen en condiciones de estar dentro del grupo de estas privilegiadas, solo ponga en su buscador: Empresas Unicornios. De acuerdo a investigaciones, en Argentina no se considera que existan más de 20 de ellas y alrededor de 800 en el resto del mundo. Fuentes: wikipedia; Uala; Central de Fondos.-