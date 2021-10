» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 05/oct/2021 de La Auténtica Defensa. ¿Por qué es urgente que se sancione la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos?

Lucía Cortinovis El pasado 13 /07/21 el proyecto de ley de promoción de la alimentación saludable obtuvo dictamen favorable de las comisiones donde fue girado. Ahora queda que el proyecto sea tratado en la Cámara de Diputados este martes 5 de octubre del 2021. El consumo excesivo de nutrientes críticos (azúcares, sodio, grasas) está asociado al aumento de enfermedades crónicas no transmisibles, las cuales causan millones de muertes por año. Según los resultados de la Encuesta de Nutrición y Salud de 2018. "Solo el 27 por ciento de los consumidores lee los rótulos traseros, y de ellos solo la mitad los entiende. Es decir, solo el 13 por ciento de la población entiende el rótulo nutricional". Leer una etiqueta nutricional es todo un desafío. La letra pequeña, casi ilegible, sumada a la confusión entre los consumidores cuando leen en el frente de un paquete frases como "rico en vitaminas", "rico en proteínas" o "light", hace que la decisión por comprar un alimento no siempre sea la adecuada. La poca claridad en la información nutricional que se brinda en las etiquetas de Argentina, deja en evidencia la necesidad urgente de un cambio. En distintos países del mundo, los gobiernos han regulado el marketing alimentario obligando a la industria a colocar etiquetas frontales en diferentes formatos para que el consumidor tenga más herramientas informativas a la hora de elegir un producto. Por eso es necesario que las etiquetas estén en la parte frontal del envase y sean de fácil lectura advirtiendo sobre el exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y también de edulcorantes y de cafeína que contiene ese alimento. ¡Tenemos el derecho de saber que comemos y que le damos a nuestros hijos! Esta iniciativa apuesta por la alimentación saludable a través de la posibilidad de que los consumidores y las consumidoras tengan información nutricional simple y comprensible a la hora de elegir sus alimentos. "No contamos con un real acceso a una alimentación saludable si no contamos con un real acceso a la información sobre qué es lo que estamos consumiendo". Debemos tener consciencia que el etiquetado no va a solucionar el problema de la mala alimentación. Se necesitan cambios en las formas de producción, almacenamiento, comercialización y en el consumo. Ahora más que nunca debemos apoyar este proyecto de ley integral, que está basado a favor del derecho a la información y a la alimentación adecuada para las 45 millones de personas que habitan este país. Es el momento de exigirle a Diputados que el martes voten y lo hagan a favor de los derechos de toda la población, a favor de la salud, para proteger a las infancias y entornos escolares. Necesitamos un congreso con hombres y mujeres responsables que legislen a favor de los intereses del pueblo. LA LEY DE ETIQUETADO FRONTAL YA!!! Lucía Cortinovis, Lic. en Nutrición (MP 4151)