Efemérides del día de la fecha, 5 de Octubre

DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES

Establecido por la Unesco en el año 1994, en este día se conmemora el aniversario de la aprobación de la " Recomendación conjunta de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal docente" en el año 1966; la misma establece criterios de referencia en lo que respecta a los derechos y responsabilidades de los docentes además de las normas para su formación inicial y perfeccionamiento, la contratación, el empleo, y las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

El tema de este año es "Los docentes en el centro de la recuperación de la educación" y tiene el objetivo de remarcar la importancia de los docentes; a la vez, hace un llamamiento a la comunidad internacional para que se enfoquen en ellos: "Son agentes esenciales en los esfuerzos mundiales de recuperación de la educación y resultan fundamentales para acelerar el progreso hacia una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los alumnos, en cualquier circunstancia".

FALLECE STEVE JOBS

Steven Paul Jobs nació el 24 de febrero del año 1955 en California, Estados Unidos. Hijo de estudiantes universitarios sin recursos para criarlo, Steven fue adoptado por Paul Jobs y Clara Hagopian, cuando era bebé. Rodeado por las innovaciones tecnológicas de Mountain View, no tardó en interesarse en la electrónica y unirse al club "Hewlett-Packard Explorer Club", en el cual ingenieros de Hewlett-Packard (HP) les mostraban a los jóvenes los productos desarrollados por la compañía. Esta empresa propició una revolución en la mente de Jobs que, con apenas 12 años, supo que su destino estaba ligada a las computadoras al ver por primera vez una de ellas: la HP 9100. Más adelante, en el año 1972, empezó a estudiar en la Universidad Reed College de Portland, institución en la que permaneció por sólo 6 meses antes de abandonarla. Dos años después, empezó a trabajar en Atari Inc., donde le encomendaron diseñar el prototipo de un videojuego, que realizó con ayuda de Steve Wozniak, pero que no se utilizó.

El encuentro con Wozniak fue clave para la fundación de Apple, ya que, cuando éste le mostró una computadora que había construido, Jobs comprendió inmediatamente que el aparato sería un éxito comercial. En el año 1976, el garaje de Jobs se convirtió en la oficina de Apple Computer Company; su primer producto, Apple I, arrasó en el mercado. Más tarde, en el año 1984, la computadora Macintosh hizo que las relaciones entre él y John Sculley, CEO de Apple, se deterioraran y terminen con su salida de la compañía. Sin embargo, Jobs se mantuvo en el negocio fundando, al año siguiente de su renuncia, NeXT Computer, Inc. y compró The Graphics Group (futuro Pixar). En el año 1997 retornó a Apple; a partir de su regreso, en los próximos años, salieron al mercado el iPod, el iPhone y el iPad.

Falleció en el año 2011 en California, Estados Unidos.

SE LANZA "SKYFALL"

Un día como hoy en el año 2012, Adele lanzaba el sencillo "Skyfall". Compuesto por la cantante británica junto a Paul Epworth, la canción fue escrita para la vigesimotercera película de James Bond, "Skyfall", que se estrenó ese mismo año: "Cuando la grabamos fue uno de los momentos de mayor orgullo en mi vida. Cuando tenga 60 años le diré a la gente que en su momento fui una chica Bond".