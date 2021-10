» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 05/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Cleptomanía ¿qué es y cuáles son sus características?









Puede ser realmente agotador lidiar con una persona que sufre cleptomanía, ya que resulta difícil hacerle entender que tiene un problema. En muchos casos no son conscientes de lo que hacen, pero les es inevitable tomar cosas ajenas sin consentimiento ¿Has lidiado con este problema? ¿Crees padecerlo? No dejes de conocer todo sobre la cleptomanía, aquí te lo contamos: ¿Qué es la cleptomanía? Es un trastorno de control de impulsos, las personas cleptómanas sienten el impulso de tomar objetos ajenos y les cuesta evitar actuar de esta manera. Por lo general, roban objetos que no tienen demasiado valor y usualmente no necesitan. Es una dificultad grave que puede llevar a una fuerte depresión a quien lo padece y gran angustia a sus allegados. Si piensas que puedes sufrir cleptomanía o conoces a alguien que la padece lo mejor es buscar ayuda de un profesional. ¿Cómo se comporta un cleptómano? No roban por beneficio propio, tampoco como rebelión o venganza. Es un impulso que no pueden resistir. Es una necesidad espontánea que no requiere la colaboración de una tercera persona. Sus episodios de robo no tienen límites, suceden en tiendas e incluso en hogares de conocidos. Los objetos robados no suelen tener valor y pueden ser comprados fácilmente sin necesidad de tomarlos sin permiso. Estos artículos por lo general no se usan, se mantienen escondidos, regalados o donados. Es posible que sean devueltos a donde fueron tomados inicialmente. Puede ser una condición intermitente. ¿Cuáles son los síntomas? Falta de resistencia a los impulsos que llevan a robar. Luego del robo se siente ansiedad o emoción. La toma de un artículo ajeno causa placer. El robo trae consigo culpa, vergüenza u odio por hacerlo. ¿Por qué se desarrolla la cleptomanía? Se piensa que algunos cambios cerebrales pueden ser la razón de que tú o algún conocido sientan la necesidad de robar. Además, se conoce que un amplio número de casos se presenta en mujeres. Sin embargo, resulta difícil diagnosticarla, debido a que la mayoría de personas que la sufren acaban metidas en dificultades sin recibir ayuda psicológica. Algunas causas posibles de este trastorno son: Problemas de serotonina Esta sustancia ayuda a regular tus emociones y estados anímicos. En los cleptómanos, es frecuente tener niveles bajos de este neurotransmisor, lo cual lleva a tener conductas impulsivas frecuentemente. Desequilibrio del sistema opioide Es un sistema regulador de impulsos, cuando no está regulado, el cerebro no será capaz de resistir los impulsos. Antecedentes familiares Cuando en tu familia cercana existe algún caso de trastorno obsesivo compulsivo, alcoholismo o la propia cleptomanía, es muy frecuente padecerla también. Padecer otros trastornos mentales Si padeces algún tipo de enfermedad mental como la bipolaridad, ansiedad, drogadicción o trastorno de la personalidad, aumentan las posibilidades de desarrollar cleptomanía. Tengo cleptomanía ¿qué puedo hacer? Cuando esta enfermedad no es tratada adecuadamente, puede traer problemas con la familia, en el trabajo, económicos, pero principalmente emocionales. La humillación, vergüenza y baja autoestima son sentimientos que te persiguen junto a este trastorno. Pues, conoces el mal que hace robar, pero controlar el impulso de hacerlo resulta imposible. Es difícil admitir que se tiene esta dificultad pero pedir ayuda es lo mejor que podemos hacer en esta sitaución. Si bien no existe un tratamiento estándar para esta problemática, usualmente se utiliza una combinación de fármacos con psicoterapia. Un psicólogo online puede brindarte técnicas para identificar estos impulsos y no llevarlos a cabo.



Fuente: Cleptomanía (2018). Mayo Clinic

