EL MILLONARIO SE QUEDÓ CON EL SUPERCLÁSICO El pasado domingo, por la 14º fecha de la Liga Profesional, River venció 2-1 a Boca en El Monumental. Lugar en el que aproximadamente 35 mil hinchas de El Millonario celebraron los goles de Julián Álvarez; por otra parte, los hinchas de Boca pudieron gritar el tanto de Carlos Zambrano. Cabe agregar que, a los 15 minutos, el Xeneize se quedó con un jugador menos porque Marcos Rojo fue expulsado por doble amarilla. Así, Sebastián Battaglia se despidió de su invicto (8 partidos sin perder) y Marcelo Gallardo festejó el triunfo: "No podía ser mejor, en todo sentido. Por volver a jugar con nuestro público, volver a vivir un clásico con nuestra gente después de un año y medio largo, con ese deseo de reencontrarnos con lo nuestro".



TALLERES NO PUDO CON DEFENSA Y JUSTICIA En el día de ayer, Talleres cayó 3-0 frente a Defensa y Justicia y perdió una racha de 12 partidos invictos entre encuentros de la Liga y la Copa Argentina. Indudablemente, el equipo de Florencio Varela fue superior y, con doblete Miguel Merentiel y un tanto Hugo Silva, provocó que el equipo cordobés abandonara la punta y se la cediera a River, que lo supera por la escasa diferencia de un punto. PRIMERA A FEMENINO En la sexta fecha del Campeonato YPF Clausura femenino, disputada el pasado fin de semana, Boca venció 3-0 a El Porvenir, con goles de Andrea Ojeda, Yamila Rodríguez y Micaela Cabrera, y se subió a lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona A junto a San Lorenzo (quedó libre esta fecha). Además Racing aplastó 6-1 a Lanús y se ubicó en el 3° puesto de la tabla de posiciones. En cuanto a la Zona B, UAI Urquiza y River Plate se mantienen como los líderes de la misma con 18 unidades; en esta fecha, el primer equipo aplastó 10-1 a Excursionistas mientras que el segundo venció 3-1 a Platense. A su vez, Independiente goleó 5-0 a Villa San Carlos y se ubicó en el 3° puesto de la tabla de posiciones. B METRO Colegiales se quedó con la punta luego de vencer 2-0 a San Miguel, lo escolta Flandria que goleó 7-2 a Argentino de Quilmes y, finalmente, le sigue JJ Urquiza que cayó 2-1 ante Cañuelas. En la próxima fecha, Colegiales deberá ganarle a Merlo para mantenerse en su posición privilegiada puesto que si Flandria vence a Los Andes lo puedo reemplazar en lo más alto. PRIMERA C Por la 12° fecha del Torneo Clausura, Ituzaingo se impuso 3-1 frente a San Martín de Burzaco y afianzó su lugar en el 1º puesto de la tabla de posiciones. Por otro lado, Laferrere le ganó 1-0 a El Porvenir y se mantiene en el 2º puesto por la escasa diferencia de 4 unidades. El 3º lugar lo ocupa Berazategui que, en esta fecha, quedó libre. SE PUSO EN MARCHA LA ERA MUNÚA EN UNIÓN En el día de ayer Unión de Santa Fe inició una semana muy especial porque se presentó a Gustavo Munúa como nuevo entrenador en reemplazo de Juan Manuel Azconzábal. El DT tendrá por delante cuatro días de intenso trabajo antes de enfrentar a Platense, este viernes desde las 14.30 en el estadio 15 de Abril. El ex arquero empezó su carrera como técnico en Nacional de Uruguay en 2015. Dos años después continuó en Liga de Quito (Ecuador) y regresó al Bolso el año pasado. Ahora se pondrá al frente del Tatengue.