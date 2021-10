» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 05/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Breves: Deportivas

EL MAGO ES EL NUEVO CAPITÁN DEL EQUIPO DE LA COPA DAVIS En la mañana del día de ayer, la Asociación Argentina de Tenis oficializó la designación de Guillermo Coria como nuevo capitán del equipo argentino de la Copa Davis: "Hola, soy Guillermo Coria, nuevo capitán Nº 31 de la Selección Argentina de Tenis YPF. Es un sueño hecho realidad, es una emoción muy grande y espero disfrutar y dar todo lo mejor de mí a todos los chicos". El Mago reemplazará a Gastón Gaudio, quien ocupaba el cargo desde el 2018. En aquel año, el Gato había asumido en una especie de triunvirato junto con Coria y Guillermo Cañas. Pero luego de la primera serie, Gaudio quedó como único capitán.



CONMOCIÓN EN EL RUGBY El jugador de rugby Lucas Pierazzoli, quien se desempeñaba en el Hurling Club y que se encontraba internado en grave estado tras haber sufrido un golpe durante un partido, falleció en la noche del pasado domingo y su deceso generó conmoción en el mundo deportivo. Pierazzoli, de 28 años, estaba alojado en el Hospital Posadas luego de sufrir un fuerte golpe el pasado sábado y, según indicaba el último parte médico, tenía muerte cerebral, con varias vértebras fracturadas y estaba conectado a un respirador artificial. NO SE PUDO EL BICAMPEONATO El pasado domingo, la Selección argentina de futsal cayó 2-1 con Portugal en el Mundial de Lituania y se despidió del bicampeonato. El conjunto portugués se puso en ventaja a escasos minutos del cierre de la etapa inicial, con un tanto de Pany, en un momento en el que la Argentina se quedó con un hombre menos por la expulsión de Cristian Borruto, tras un leve dominio del elenco nacional desde el comienzo del encuentro. En la parte final, la albiceleste salió decidida a encontrar el empate, aunque otro tanto de Pany estiró la diferencia, pero Ángel Claudino respondió con una excelsa jugada y anotó el descuento que volvió a poner a la Argentina en partido. A pesar de que el conjunto de Lucuix tuvo serias chances de igualar el encuentro, quedó a un paso de llevar el cotejo al alargue porque el palo le dijo que no a Santiago Basile en el último segundo. "No nos podemos reprochar nada, si perdés de esta manera te tenés que ir con la cabeza en alto. Espero en tres años poder jugar la revancha" expresó el entrenador argentino. CUARTO PUESTO El pasado domingo, la Selección argentina de vóley U21 jugó ante Polonia por la medalla de bronce en el Mundial de Vóley Sub. El equipo dirigido por Martín López e integrado por el campanense Ramsés Cascú no pudo con los polacos y cayó 3-0 (25-16, 25-14 y 25-19). Así, se quedó con el cuarto puesto. FUTURO INCIERTO El marplatense Luca Vildoza no será parte del plantel de los New York Knicks de cara a la temporada regular de la NBA que comenzará el 19 de octubre. La franquicia rescindió el contrato del base luego de que una lesión le impidiera entrenarse y disputar partidos de manera normal durante la Liga de Verano. El próximo destino del jugador por el momento es incierto. Vildoza había llegado en mayo pasado procedente del Baskonia de la liga de España, pero no llegó a debutar ni en temporada regular ni en los playoffs. Acerca de su exclusión de la nómina final, el entrenador, Tom Thibodeau, explicó: "Estar disponible es una gran parte de la decisión y sentimos que quienes están acá son quienes están peleando por el último lugar. Él es un buen jugador y le deseamos lo mejor".