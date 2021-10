» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 06/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Elisa Abella anunció que las empresas podrán sumarse al programa "Terminá la Secundaria"









Se trata de la iniciativa que se impulsa desde la Secretaría de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio para que los vecinos que no finalizaron sus estudios puedan hacerlo y así potenciar sus posibilidades. La secretaria de Desarrollo Social, Educación y Cultura del Municipio, Elisa Abella, anunció que las empresas podrán sumarse al programa "Terminá la Secundaria", para que sus empleados puedan finalizar sus estudios y así potenciar sus posibilidades. Se trata de una iniciativa que promueve el Municipio, a través de un convenio con el Ministerio de Educación de CABA, con el objetivo de brindar a las personas que no completaron finalizaron la secundaria puedan hacerlo, a su ritmo y desde sus domicilios. "Creemos que este programa puede ayudar tanto a las empresas como a cada trabajador a crecer en profesionalismo y capacitación. La pandemia agravó la situación del país en materia educativa, por lo que resulta fundamental que desde el Estado diseñemos herramientas que ayuden a las personas a mejorar sus posibilidades a través del estudio y a las empresas a responder a las necesidades laborales actuales", remarcó Elisa Abella. La clave del programa "Terminá la Secundaria" es que se adapta perfectamente a los tiempos y necesidades de cada trabajador ya que ofrece la posibilidad de cursar el secundario completo o rendir las materias que se adeudan, desde cualquier lugar y de acuerdo al ritmo de cada uno. Según se indicó, los estudiantes disponen de una plataforma online con tutores que están para evacuar dudas y consultas. El título que se otorga tiene validez nacional y el único requisito es tener 18 años. No hay límite de edad. "Invitamos a sumarse a este programa porque es una gran posibilidad para obtener su título secundario. Desde la Dirección de Educación, les ofrecemos un seguimiento personalizado agilizando trámites como ofreciendo computadoras y espacio de estudio si así lo necesitaran", agregó. En Campana, ya hay más de 800 vecinos que ya se inscribieron y, en breve, se egresarán los primeros estudiantes. Los interesados en inscribirse o realizar consultas podrán acercarse al Centro Educativo Municipal, situado en Castelli 562, o bien llamar al 3489- 672530.

Elisa Abella destacó la importancia del programa para los vecinos que no finalizaron sus estudios secundarios