Efemérides del día de la fecha, 6 de Octubre

DÍA DE LOS MUSEOS MUNICIPALES Instituido mediante la Ordenanza Nº 30.435 en el año 1974, en este día se conmemora la inauguración del Museo Municipal de Buenos Aires (actual Museo Histórico de Buenos Aires Cornelio de Saavedra) en el año 1921. El mismo fue inaugurado por el entonces intendente José Luis Cantilo y exponía la colección de Serviliano Ricardo Rafael Zemborain. El escultor había expresado en su testamento su voluntad de donar sus colecciones artísticas e históricas a la Municipalidad de Buenos Aires. Así, con el propósito de rememorar y evocar el pasado de la ciudad, el museo abrió sus puertas a los visitantes que podían apreciar mobiliario de la época, piezas de arte de los siglos XVII, XVIII y XIX, relojes antiguos, prendas de vestir y libros, entre otras cosas. Actualmente, se encuentra ubicado en la chacra que perteneció a Luis María Saavedra, sobrino de Cornelio Saavedra, en Parque General Paz; asimismo, está formado por 10 salas en las que se exhiben más de 21.000 objetos que son, entre otros, uniformes de los regimientos que lucharon por la Independencia, armas de uso civil y militar, peinetones y alhajas, platería y numismática (monedas).



GUILLERMO BARROS SCHELOTTO DEBUTA EN PRIMERA DIVISIÓN Comenzó su carrera futbolística desde temprana edad, acompañado por su hermano Gustavo, en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Club en el que debutó en Primera División cuando tenía 18 años; en ese momento, se disputaba la Fecha 6 del Torneo Apertura 1991 y el "Lobo" se enfrentaba a Independiente en el Estadio Libertadores de América. A los 20 minutos del segundo tiempo, Gregorio Pérez hizo entrar al "Mellizo" en reemplazo de "Moncho" Fernández en aquel partido que finalizó con la victoria del visitante 3 a 2. Unos días después, fue titular en la derrota 2 a 0 contra San Lorenzo. A lo largo de su carrera en Gimnasia, Barros Schelotto convirtió 45 goles y se consagró campeón de la recordada Copa Centenario (1993) en la que metió un tanto en la final que el equipo le ganó 3 a 1 a River. Sin embargo, su consagración como jugador llegó en Boca, club al que arribó en el año 1997 y con el que se consagró campeón del Torneo Apertura (1998, 2000, 2003 y 2005), Torneo Clausura (1999 y 2006), la Copa Libertadores (2000, 2001, 2003 y 2007), la Copa Intercontinental (2000 y 2003), la Copa Sudamericana (2004 y 2005) y la Recopa Sudamericana (2005 y 2006).



SE LANZA "STRONGER THAN ME" Un día como hoy en el año 2003, Amy Winehouse lanzaba el sencillo "Stronger than me". Perteneciente al álbum "Frank" (2003) y compuesta por la cantante británica junto a Salaam Remi, la canción fue uno de los primeros éxitos de la artista y ganó el premio Ivor Novello en la categoría "Mejor Canción Contemporánea Musical y Líricamente".