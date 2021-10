» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 06/oct/2021 de La Auténtica Defensa. 8 preguntas que podrían hacerte en una entrevista de trabajo









Es normal que las entrevistas te produzcan nervios e incertidumbre: no sabés sobre qué te pueden preguntar los reclutadores y de qué manera deberías responder. Además, cada palabra, gesto y postura influyen en la comunicación. Por eso, te contamos algunas de las preguntas que podrían hacerte en una entrevista para que las tengas en cuenta y puedas saber con anticipación cómo responderlas. 1. ¿Cuáles considerás que son tus fortalezas y debilidades? Es importante que te describas honestamente. Antes de asistir a la entrevista, podés hacer una lista con tus fortalezas y debilidades y practicar cómo explicarlas. Los reclutadores notan cuando un candidato las exagera o minimiza, así que es mejor evitar mencionar como debilidad ser demasiado perfeccionista, organizado o workaholic. Una buena opción es contar cómo trabajaste activamente en mejorar un defecto y cómo lo lograste. 2. ¿Qué sabés de la empresa? Esta pregunta está orientada a medir el nivel de interés del candidato. Si realmente querés obtener ese trabajo, es importante que investigues la historia de la empresa, quiénes son los fundadores, cómo y en qué año empezaron y las últimas novedades y cambios que ha atravesado. 3. ¿Por qué querés trabajar con nosotros? Va de la mano con la pregunta anterior. Lo ideal es que, como candidato, investigues los proyectos que lleva adelante la empresa y quiénes son las personas que están por detrás de la organización. De esta manera, vas a poder relacionar tus intereses personales y profesionales con los de la compañía y explicar con mayor facilidad cuáles son tus motivaciones para empezar a formar parte. 4. Si tuvieras que escribir una descripción breve sobre vos, ¿qué escribirías? Los reclutadores también pueden pedirte que les cuentes algo sobre vos. El objetivo de esta pregunta es que hables sobre tus intereses, objetivos, conocimientos y experiencia para que la empresa evalúe si tu perfil se adecua a la posición. Es importante que te enfoques en aquellos puntos que se relacionan con el puesto de trabajo y dejes de lado los que son irrelevantes y no suman a tu respuesta. 5. ¿Por qué deberíamos contratarte a vos y no a otro candidato/a? Es fundamental que leas detenidamente la oferta de trabajo y prestes atención a los requisitos y conocimientos que exige la empresa y las condiciones de contratación como horarios, lugar de trabajo y beneficios. A partir de ese análisis, intentá enfocarte en comunicar cómo tu experiencia laboral, formación y habilidades pueden encajar y aportar positivamente al equipo de trabajo y a la organización. 6. ¿Estuviste alguna vez en desacuerdo con tu jefe/a? ¿Cómo lo resolviste? Es importante que respondas con honestidad: elegí una experiencia real en la que hayan podido resolver el conflicto positivamente. Siempre intentá esquivar las anécdotas negativas o esas que pueden ser mal interpretadas. Los reclutadores buscan entender tu personalidad y saber si tu perfil es el ideal para la posición que deben cubrir. 7. ¿Dónde te ves en cinco años? Esta pregunta le sirve al personal de RRHH para definir si tus objetivos personales y profesionales coinciden con los de la empresa. Respondé con honestidad sobre tus planes a futuro: ¿seguir capacitándote?, ¿formar una familia?, ¿viajar? ¡No hay respuestas correctas o incorrectas! La decisión depende enteramente de cada empresa y posición laboral. 8. ¿Cuál fue la situación más difícil que atravesaste y cómo la superaste? Con esta pregunta vas a contar cómo trabajás bajo presión y con posibles inconvenientes. Es recomendable que elijas una situación simple y breve de contar, en la que puedas explicar cómo actuaste para superarla. Puede ser un caso laboral, personal, familiar, académico o cualquiera que te ayude a responder la pregunta.



Fuente: bumeran.com