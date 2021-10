» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 06/oct/2021 de La Auténtica Defensa. Ciclismo:

Se disputó la primera fecha de La Ruralera









Sucedió el pasado domingo 19 de septiembre, en el Paraje El Morejón, donde más de 100 ciclistas compitieron. El pasado domingo 19 de septiembre, inició la temporada de MTB en la zona con la primera fecha de La Ruralera. Organizada por Fernando Saravia y Daniel Burgueño, la competencia de rural bike se desarrolló en el Paraje "El Morejón" y tuvo dos instancias: una de 26 kilómetros (2 vueltas) para debutantes y promocionales y otra de 52 kilómetros (4 vueltas) para las categorías competitivas. En la misma, participaron más de 100 ciclistas. En lo que respecta a las competidoras, se dieron los siguientes resultados: -Debutantes Damas A: Karina Nagel 1º, Lucía Unzuga 2º y María Bernal 3º. -Debutantes Damas B: Viviana Fagundez 1º, Claudia Marisa Mendes Neto 2º y Claudia Gangemi 3º. -Damas A: Andrea Roxana Piñeiro 1º y Miriam Sangalli 2º. -Damas B: María de los Ángeles Nicosia 1º, Paola Mendez 2º y Mabel Viviana González 3º. -Damas C: Maribin Berruti 1º, Lidia Avigliano 2º y Nora Carpiano 3º. Por otra parte, en lo que respecta a los competidores, los resultados fueron los siguientes: -Debutantes Varón A: Damián Olmos 1º, Mariano Hernán Herrera 2º y Eber Azorin 3º. -Debutantes Varón B: Ezequiel Monsalvo 1º, Ismael Oroño 2º y Gabriel Ángel Morales 3º. -Máster A: Marco Nicolás Delgado 1º, Ricardo Coria 2º y Marcos Villoldo 3º. -Máster B: Gabriel Negri 1º, Diego David Gómez 2º y Gustavo Magnifico 3º. -Máster C: Oscar Alberto Ferrari 1º, Omar Silva 2º y Flavio Basterra 3º. -Máster D: Mario Cabeza 1º, Miguel Ángel Fosatti 2º y Juan Carlos Paredes 3º. -Promo Hombres Libres: Marcos Adin 1º, Esteban Fernández 2º y Arturo González 3º. -SUB 23/ Élite: Héctor Javier Ortiz 1º, Daniel Rossi 2º y Facundo Sebastián Rodríguez 3º. Cabe agregar que el grupo "Los Trankis" participó en la misma y tuvo una destacada actuación. En Debutantes Jonatan Lares fue 5º mientras que Raúl Marciani fue 9º y Gustavo Mecadan fue 16º; en Máster A, Germán Alum fue 10º; en Máster C, Marcelo Burgos fue 6º; finalmente en Máster D, Miguel Ángel Fosatti fue 2º y Juan Carlos Paredes 3º. Por otra parte, en Diego Gaynor se corrió Rally Series, donde "Los Trankis" también dijeron presente. En Promo B, Fernando Martínez fue 8º y Marcelo Tabera 12º; en Promo C, Daniel García fue 12º; y en Promo D, Pedro Ledezma 6º. "Queremos agradecer a quienes auspiciaron nuestra indumentaria y la gente que nos apoya" expresaron del grupo "Los Trankis". Y añadieron "muy buenas las organizaciones de Daniel Burgueño y Fernando Saravia en La Ruralera y ´Colo´ Busso, Juan Guara y Francisco Cajen en Rally Serie". La segunda fecha de La Ruralera se llevará a cabo este domingo y va a tener tres instancias: una de 13 kilómetros para debutantes (1 vuelta); otra de 26 kilómetros (2 vueltas) para promocionales, Pre Juvenil y Máster D1 y D2; y 52 kilómetros (4 vueltas) para las categorías competitivas.

