El Colegio Rogacionista Padre Aníbal Di Francia hoy cumple 30 años

Inaugurado el 7 de octubre de 1991, se inició con una matrícula de 120 alumnos del nivel primario. Hoy suma más de 900, desde el Maternal hasta el Secundario. "Es difícil no emocionarse… pasaron 30 años atravesados siempre por la misma visión y convicción: ayudar a cada niño y a cada joven no sólo en su formación, sino también a descubrir su proyecto de vida, su verdadera vocación", dice Marisa Pandiani, Directora del Nivel Primario del Colegio Rogacionista Padre Aníbal Di Francia, una de las docentes fundadoras. Además del generoso y arbolado parque, la manzana sobre la avenida Perón y Las Heras, alberga el edificio principal que contiene a los niveles primario y al secundario, diseñado por el arquitecto Leonardo Fay. En frente, el gimnasio. En el anexo de Chiclana está el Jardín de Infantes, y en el centro parroquial, donde se inició todo, el Maternal. "El edificio de Las Heras se fue haciendo por etapas, y Leonardo Fay, además de ser un gran profesional, nos dio una mano en muchos aspectos, estuvo muy comprometido con el proyecto. Incluso nos propuso un sistema constructivo con vigas y estructuras premoldeadas que venían de San Nicolás. Eso aceleraba mucho los tiempos" recuerda el padre Giovanni Guarino, Superior de la Casa Religiosa y representante del Provincial rogacionista en la Argentina. "Nos acompañó muchísimo nuestra comunidad. De hecho, el proyecto surge a partir de una demanda de la propia gente del barrio. Se arrancó en el centro parroquial, con varias divisiones del primario, y años después a los primeros egresados ya los esperaba la primera etapa terminada para que inicien su secundario en el edificio de Las Heras", aporta el padre Federico Lavarra, apoderado legal. Hoy, entre los niveles Maternal, Inicial, Primario y Secundario la unidad académica suma más de 900 alumnos quienes son guiados por un staff de 120 maestros, profesores, auxiliares y administrativos. "Históricamente, alrededor del 20% de la matrícula son alumnos becados. La idea es que sea un colegio accesible y diverso", comenta Lavarra y Rodrigo Gollán agrega: "Es un colegio privado, pero no de elite". El flamante sacerdote rogacionista y actual capellán del colegio, fue uno de los becados por el Aníbal donde se recibió de Bachiller en Ciencias Naturales. "Cursé en la Escuela 16 y vine al Aníbal un poco siguiendo los pasos de mi hermano mayor. Recuerdo perfectamente que a los pocos días de llegado al colegio, todos, hasta el director sabía mi nombre… es decir, te integraban rápidamente. Ahora que volví como Capellán, puedo decir que eso sigue exactamente igual. El espíritu de la institución respeta y valora la individualidad de cada alumno". Golán dice que fue un buen alumno, y su esmero también iba de la mano de hacerle honor a la beca que le habían otorgado. Sin embargo, reconoce que Inglés "le costó bastante" y si bien no lo recuerda, asume con una sonrisa que es "bastante probable" que alguna vez se haya copiado. "Por supuesto, somos un colegio y el objetivo es que los alumnos recorran y aprueben la currícula, pero esas materias no son un fin en sí mismo: tratamos de poner el foco en las capacidades de los chicos y que desarrollen los talentos que tienen, estimulándolos a incorporar habilidades sociales, a lograr acuerdos, a tomar decisiones, y otras herramientas necesarias para su crecimiento como personas integrales", concluye Pandiani.

Ahora capellán del colegio, el Padre Rodrigo Golán junto al Padre Giovanni Guarino.





"La idea es que sea un colegio accesible y diverso", señala el Padre Federico.





"Tratamos de poner el foco en las capacidades de los chicos y que desarrollen los talentos que tienen", explica la directora Marisa Pandiani.